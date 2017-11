C'est vraiment la fin de l'aventure pour le festival Lost in Limoges

Le festival Lost in limoges n'aura vécu que de deux ans. Sa liquidation judiciaire a été prononcée ce mercredi par le tribunal de grande instance de Limoges. Le festival de pop rock n'a trouvé aucun repreneur.

Malgré les derniers espoirs de l'association organisatrice du festival " Here we come" aucun repreneur ne s'est présenté. Le tribunal de grande instance de Limoges n'a donc pas eu d'autre choix que de prononcer sa liquidation judiciaire. Lors de la première édition il y a deux ans le festival de Pop rock avait essuyé une lourde dette de plus de 350 000 euros. Une première édition où Iggy Pop était la tête d'affiche mais le public n'avait pas atteint le nombre attendu. Si l'été dernier les ambitions avaient été revues à la baisse ça n'a pas suffit à remonter la pente.

Un sentiment d'inachevé pour le fondateur du festival

Christophe Bize, l'initiateur du projet et président de l'association organisatrice du festival dit éprouver aujourd'hui une grande tristesse y compris pour les créanciers et certains artistes qui n'ont pas été entièrement payés.