"C'est vraiment la liberté" : 300 nageurs se jettent dans le canal de l'Ourcq pour "Nage ton canal"

C'est une image rare ce samedi 27 août dans le canal de l'Ourcq à Pantin (Seine-Saint-Denis) : des centaines de nageurs se sont jetés à l'eau pour la cinquième édition de "Nage ton canal", une journée de courses ouvertes à tous (de 250 à 5.000 mètres), pour démocratiser la nage en eau libre, habituellement interdite dans ce canal, comme dans la quasi-totalité des cours d'eau, lacs ou étangs d'Île-de-France. "Le but c'est de démocratiser les pratiques sportives en espace naturelle en milieu urbain, comme ici en Seine-Saint-Denis, explique Clément Rémond, coprésident de la Fédération omnisports de Seine-Saint-Denis organisatrice de l'événement. Nous voulons montrer aux gens qu'on peut se réapproprier ces magnifiques espaces."

Les nageurs conquis

Parmi les nageurs, beaucoup plongent pour la première fois en eau libre, dont Xavier, 36 ans, habitant de Romainville. "C'est un peu transgressif, raconte-t-il, on a l'impression de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, le sentiment est génial. J'ai déjà nagé dans une mer plus effrayante que ça, donc là c'est vraiment très agréable." L'enthousiasme est le même du côté de Perrine, une nageuse expérimentée lassée des longueurs dans les piscines. "Le milieu naturel, c'est vraiment la liberté, il n'y a pas besoin d'avoir d'horaires, de matériel ou de bonnet, explique la jeune femme après avoir bouclé une course de 3 kilomètres. Je trouve que si on pouvait aménager des bassins au bord des cours d'eau ce serait super agréable."

Mais pour l'instant la nage en eau libre reste exceptionnelle en Île-de-France. Autorisée dans certaines bases de loisirs, elle est interdite quasiment partout ailleurs pour des raisons de sécurité, notamment à cause des dangers provoqués par la navigation fluviale. "Pourtant ce n'est pas une pratique réservée à une élite, ajoute Clément Rémond. Contrairement aux idées reçues, c'est okay, c'est propre, l'eau est douce, agréable, ne sent pas mauvais et une fois qu'on a testé on y revient."

Cette année, 320 nageurs ont participé à "Nage ton canal".