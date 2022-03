"C'est vraiment un monde à part", Marie Véron, ancienne policière devenue comédienne

"J'adorais mon métier", commence Marie Véron. Cette Mayennaise était membre de la brigade de répression du banditisme au sein du célèbre 36 quai des Orfèvres à Paris. Elle a quitté son poste pour devenir comédienne. "Beaucoup de choses m'ont fait arrêter ce métier. Des difficultés en terme d'horaires, de vie personnelle et puis le fait d'être une femme aussi et le danger. Ce n'était pas facile, dans mon service, on était quatre femmes et il y avait 100 hommes. C'était un peu macho."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un monde à part"

Marie Véron a voulu ainsi écrire sur ce métier, "ce n'est pas une vie que je connaissais, personne dans ma famille n'est policier, c'est vraiment un monde à part." Dans son spectacle "Bravo Roméa, Bravo", au théâtre de La chaise rouge à Ombrée d'Anjou à une heure de voiture de Laval, raconte certaines anecdotes sur son ancien métier.

"Des choses plus ou moins importantes, comme des perquisitions qui se passent pas très bien. Par exemple, un collègue qui arrive en perquisition et qui va tout casser dans l'appartement parce qu'il est bourré. Ça, je ne peux pas le supporter."