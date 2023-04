"C'était l'animation de l'année", la foire de Niort fête ses 100 ans

La foire de Niort est centenaire ! L'évènement a en effet débuté en 1923. La foire se tient alors place de la Brèche. Anne-Marie n'avait pas encore 20 ans quand dans les années 60 cette Niortaise se rend à la foire. "C'était l'animation de l'année, c'était sympa", lance-t-elle. Elle se remémore notamment avec une pointe de nostalgie "les concerts dans le haut de la Brèche. Je me souviens par exemple des Compagnons de la chansons".

C'est place de la Brèche que la première foire de Niort s'est déroulée en 1923. - Ville de Niort

La foire a accueilli de nombreux concerts d'artistes. © Radio France - Ville de Niort

Installation à Noron en 1972

Manu lui n'a pas connu la foire sur la Brèche mais au parc des expositions de Noron. La foire s'y installe en 1972. Elle y est toujours depuis. Il se remémore des souvenirs d'il y a 10-15 ans : "se réunir entre amis dans les allées de la foire dont une en particulier qui portait bien son nom, l'allée de la soif. C'était une allée très réputée. Il y a avait des animations, des remises de prix et ça se terminait très très tard, une heure, deux heures du matin des fois". A la foire, Jacqueline se rappelle elle de la foule. "Ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient à Noron, c'était un 1er mai. J'ai mis deux heures à rentrer à Sainte-Pezenne, il y avait un monde fou ça n'avançait pas !", raconte cette retraitée. La foire de Niort a connu un record de fréquentation en 1985 avec plus de 160.000 visiteurs. Un chiffre aujourd'hui divisé par quatre.

Ambiance village western pour la première foire de Niort au parc des expositions de Noron en 1972. - Ville de Niort

2004 : la venue du Dalaï Lama

Pour Alain Ploszynski, directeur de la foire de Niort pendant 24 ans, un souvenir est particulièrement marquant : la venue du Dalaï Lama en 2004, année où le Tibet était à l'honneur. "La chose totalement improbable !", sourit l'ancien directeur. "On est en Inde et le représentant du gouvernement en exil nous dit 'Sa Sainteté va vous recevoir demain'. Et là vous n'y croyez pas". L'idée avait été évoquée avec la sœur du Dalaï Lama de qui "on était proche depuis un moment". Au moment du rendez-vous, "ça se passe comme si on s'était toujours connu. On lui dit 'est-ce que vous nous feriez l'honneur de participer à la foire de Niort et il dit 'je crois que j'ai rien à ce moment-là".

Alain Ploszynski raconte aussi ce moment où le chef spirituel doit remonter la foire à pied. "Au dernier moment le préfet panique. Il avait fait monter une limousine blindée de l'Elysée avec les gardes du corps. Le Dalaï Lama, très poli, monte dans la limousine mais ça lui plaît pas. Sur son parcours il y a un seul stand, de matériel de jardin. Il fait arrêter la voiture et va dans le stand discuter tondeuse à gazon. Ce qui était bien sûr un prétexte pour se joindre aux autres et marcher à pied tout simplement", se remémore-t-il en souriant.

En 2004, la foire de Niort a accueilli le Dalaï Lama. - Ville de Niort

La foire a connu une pause en 2015, elle est remplacée par le salon de printemps. En 2016, la foire est reprise par un opérateur privé, la société Puzzle. L'édition 2023 commence ce vendredi 28 avril et dure jusqu'au mardi 2 mai. 145 exposants seront présents. Avec aussi des animations, exposition de voitures anciennes, exposition de tracteurs... et des concerts. Pour en savoir plus sur le programme c'est ici . L'entrée est gratuite.