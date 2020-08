De la frite nordiste à la noix de coco du Pacifique : Lola, jeune Berckoise, participe à Koh Lanta

Elle regarde Koh Lanta depuis qu'elle est toute petite ; elle est désormais passé de l'autre coté de l'écran. La jeune Lola, 23 ans, a réalisé son rêve en participant à l'émission phare de TF1, dont la 21e saison débute vendredi 28 août. Cette étudiante en management à Lille est originaire de Berck-sur-mer (Pas-de-Calais), où ses parents tiennent la friterie de l'esplanade, en face de la mer.

Lola a été sélectionnée avec 23 autres candidats pour échouer sur un ilôt des Fidji en plein Pacifique et survivre à de terribles épreuves éliminatoires... "C'était très dur, mais c'est l'expérience de ma vie", résume-t-elle. Son plus beau souvenir ? "Arriver le premier jour et être face à Denis [Brogniart, l'animateur]".

Fabrice et Marie-France sont les deux autres candidats nordistes. - ALP - droits réservés

"Koh-Lanta, c'est très dur, on perd des kilos !"

L'émission s'est déroulée comme elle l'imaginait : "C'est vraiment dur. Dès les premiers jours, avec le manque de nourriture, on perd quelques kilos. C'était très compliqué mais ça en valait la peine. C'est une expérience humaine et sportive !" Koh lanta n'a pas changé sa vie mais l'aide à davantage relativiser.

Après l'aventure, la jeune Nordiste est retournée à sa vie de tous les jours à Berck-sur-Mer : "J'ai passé l'été à aider mes parents à la friterie, j'aime bien", sourit-elle. En attente d'acceptation dans un master entrepreneuriat, l'étudiante lilloise envisage à l'avenir d'ouvrir sa propre boutique de vêtements sur internet.

Trois Ch'tis portent les couleurs du Nord

Aux côtés de Lola, deux autres habitants du Nord-Pas-de-Calais participent à cette 21e saison : Marie-France, une bouchère fan du RC Lens et Fabrice, garagiste "au grand cœur" à Maubeuge. Ils forment, avec trois Parisiens, la tribu du Nord, au sens très large. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, quatre équipes représentant quatre grandes régions vont en effet s'affronter.