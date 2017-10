"On voyait souvent Jean Rochefort au Jumping de Tours avec son sandwich"

Jean Rochefort, qui est décédé à l'âge de 87 ans, était un passionné d'équitation. Il était venu plusieurs fois au Jumping de Tours. C'est là que le patron de la Grenadière, le centre équestre de St Cyr-sur-Loire, l'a rencontré à plusieurs reprises.

Le comédien français Jean Rochefort est décédé la nuit dernière à l'âge de 87 ans dans un hôpital parisien. Il était l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. On lui doit près de 150 films, un cinéma d'auteur et populaire

Il n'allait pas manger à la table. Il restait près des épreuves avec son sandwich. Jean Rochefort et son sandwich c'était extraordinaire - Jean-François De Mieulle

Passionné d'équitation, cavalier émérite, Jean Rochefort était venu à plusieurs reprises assister au Jumping de Tours au Parc des expos qui n'existe plus aujourd'hui (une vingtaine d'éditions au total). C'est à cette occasion que le directeur de la Grenadière à St Cyr-sur-Loire, le plus grand centre équestre de la Région Centre en nombre de licenciés (60 années d'existence et 500 licenciés) a pu le rencontrer et même dîner avec lui.

Par ailleurs, Jean Rochefort avait également commenté les épreuves de la discipline pour France Télévisions pendant les JO d'Athènes en 2004 et pendant ceux de Pékin en 2008.

Jean Rochefort s’en est allé.

Passionné de chevaux, il avait commenté les épreuves équestres des JO d’Athènes sur France Télévisions pic.twitter.com/Z5lYZzTxOu — Laurent Eric Le Lay (@LaurentEric) October 9, 2017