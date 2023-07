"C'était un rêve qui se réalise" : un Nantais participe à The Voice Kids

Un jeune nantais part à la conquête de The Voice Kids. Âgé de 13 ans, Iskandar participe à l'audition à l'aveugle du télé-crochet diffusé ce mardi soir à 21h10 sur TF1. Habitant à Saint-Herblain, il s'agit du seul représentant du département de la Loire-Atlantique.

ⓘ Publicité

"C'est un rêve qui se réalise", Iskandar - candidat à The Voice Kids

Le jeune collégien ne réalise toujours pas. "C'est un rêve qui se réalise, confesse le jeune prodige, pour qui chanter devant des millions de personnes n'est pas inné. J'ai toujours été stressé de chanter à la maison devant ma famille et des amis. Alors là, avec les projecteurs, la scène et les stars, c'est autre chose."

La musique, une histoire de famille

Iskandar Galimov chante chez lui. - Liliya Galimov

Le jeune garçon baigne dans le chant depuis ses premiers jours au monde. Sa mère, Liliya Galimov russe raconte "l'emmener pendant sa grosse à de multiples concerts et ballets. Cela a dû développer son oreille musicale." Avant la sieste, Liliya faisait tourner "des disques de musique classique, comme Beethoven ou Vivaldi pour endormir et calmer" son bébé. Iskandar fait désormais figure d'inspiration auprès de sa mère. Depuis la sélection de son fils à The Voice, il y a un an, sa mère prend des cours de chant. "C'est Iskandar qui m'a inspiré."

Grosse préparation

Le garçon commence le chant à l'âge de sept ans et espère participer au concours musical depuis ses 10 ans. Pour mener à bien son rêve, il prend un "coach vocal". Celui-ci, lui confirme son talent et lui propose en 2022 d'envoyer son dossier de candidature pour chanter devant les jurys à Paris.

Iskandar avoue qu'il chantera ce soir à la télé en anglais, mais ne nous délivre aucun autre indice sur le titre de la chanson interprétée. Pour le savoir, rendez-vous à 21h10. Pour l'occasion, une partie de sa famille visionnera chez lui lors d'un barbecue le jeune talent de la famille sur le petit écran.