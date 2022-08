"C'était vraiment fou !", pari réussi pour le festival Hard Mess à Guéret

Le Hard Mess valide son premier baptême du feu sur la scène électro. La première édition du festival de hard style, qui s'est tenue du 5 au 7 août à l'arrière du hall de l'agriculture de Guéret, a globalement séduit le public. "J'ai fait plusieurs festivals, et en comparaison je lui donne 9 sur 10, c'était vraiment fou, ça envoyait du lourd", sourit Aurélien, sac de couchage sous le bras. Comme lui, de nombreux festivaliers saluent une belle programmation pour ce premier essai.

Des artistes de premier plan au rendez-vous

Le tour de force de cette première édition est d'avoir réussi à attirer des grands noms du hard style, un sous genre de la musique électronique. "Des artistes de fou, qu'on rêve de voir, qu'on suit partout, et c'est assez dingue de les voir ici", s'enthousiasme Léa, venue de l'Allier. En tête d'affiche, le Dj néerlandais Angerfist, qui a joué le vendredi soir. "J'ai adoré", lâche un peu plus loin Maxime, encore sonné par trois jours de concert, pour une première édition, franchement, c'est déjà très bien qu'il y ait quelque chose qui a pu s'organiser."

Toute la scène française de hard style s'est réunie à Guéret, là où personne nous attendait", Damien Monteil, président de l'association Adas Music

Le festival a attiré autour de 7.500 personnes sur trois jours selon les organisateurs, soit un peu moins que prévu, mais suffisamment pour tenir les comptes en bonne santé "A priori, on ne va pas perdre d'argent", estime Damien Monteil, président de l'association Adas Music, et on a réussi à attirer toute la scène française de hard style et hard core, qui s'est réunie à Guéret, là où personne nous attendait."

Un sans faute ?

Globalement les festivaliers ont été conquis par le festival, même si certains pointent du doigt un manque d'accès à l'eau potable et des règles très strictes sur le camping. "C'était le but pour cette première édition. On ne voulait pas de débordement et que depuis l'extérieur, cela se voit que c'était organisé et sécurisé", décrit Lucas Legras, adjoint en charge de la sécurité.

à lire aussi Guéret : 8 000 personnes attendues en août pour un festival électro unique en son genre

L'autre inquiétude des organisateurs était les nuisances sonores vis-à-vis des riverains. "On a entendu beaucoup de musiques, mais pour ces quelques maisons, c'était tout à fait vivable", rassure Philippe, qui habite à plusieurs centaines de mètres du festival. De son côté, la police n'a pas enregistré d'incident majeur.

Pendant une semaine, les organisateurs vont démonter les deux scènes et ranger le terrain du festival. © Radio France - Julien Penot

Il faut maintenant remballer l'ensemble du matériel, ranger le terrain et le rendre propre. Un grand rangement qui va s'étaler jusqu'à jeudi prochain. La question d'une nouvelle édition n'est pas encore actée, mais cette première édition a donné de solides bases aux organisateurs pour espérer reconduire l'événement en 2023.