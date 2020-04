Ça agite le web - Des questions et de la danse

Je suis un jeu télé qui passe chaque soir sur France 3 à l’heure où Nagui commence à chanter sur la 2 et Hanouna a accueillir ses fanzouzes sur son canapé sur la 8. J’étais animé par l’auteur de la chanson Pour le plaisir, mais j’ai été viré parce que j’étais trop vieux et un peu trop excentrique. Mon animateur agite toujours des fiches jaunes où sont marquées des questions pour lesqueslles il faut avoir avaler l’encyclopédie en dix-huit volumes, tout sa pour gagner celle sur les champignons qui poussent dans les forêts de la vallée d’Ossau au 16e siècle.

Je suis, je suis, je suis… Questions pour un champion ! Ou presque ! Parce que si la 3 continue sur jeu pour lequel elle doit avoir trois ans et demi d’émissions déjà en stock, il existe une autre version qui agite le web confiné. C’est question pour un balcon !

Ça se passe dans le 11e arrondissement de Paris et les voisins jouent ensemble, chaque soir à 20 heures. Enfin, plutôt face à face, puisque ce sont les gens qui habitent aux numéros pairs contre leurs voisins d’en face aux numéros impairs. Le tout animé par Noam Cartozo, un jeune comédien qui est devenu la star des balcons, mais aussi du web.

Ça marche tellement dans sa rue, mais aussi sur instagram, où on retrouve ses vidéos, qu’il fait gagner désormais de vrais cadeaux à ses voisins grâce à des sponsors.

De la culture et du sport, c’est un peu tout ce qu’on peut faire, sauf si on passe son temps à manger ce qu’on cuisine. Et les vidéos de cours de sport en ligne ont fleuri pour les marguerites dans un champs en jachère. Alors si vous en avez un peu marre de faire des pompes et des abdos, et maintenant qu’ils commencent à pousser, je vous propose de nous mettre à la danse.

Et pour ça, direction la page facebook de Dans’6T. C’est l’école de danse du quartier de l’Arsenal à Tarbes. Chaque soir de la semaine, à 19 heures, les différents profs proposent des tutos pour apprendre à danser. Ce n'est pas de la valse ou du tchatcha, mais plutôt du dancehall ou du hype.

Ça commence avec le mouvement de danse. Et là on se dit qu’on va jamais y arriver. Mais comme c’est montré pas à pas – où plutôt step by step - on se dit qu’on peut tous y arriver. A condition d’avoir un peu de mémoire et le sens du rythme.