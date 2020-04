Ça agite le web : Faute de derby, la Section Paloise s'occupe de ses supporteurs

Match en différé, cours de sport et concours de honhada. Durant le confinement, et faute de pouvoir affronter Bayonne ce week-end, la Section Paloise prend soin de ses supporteurs.

Alors que le Championnat de Top 14 est en suspend depuis le début du confinement, les joueurs de la Section Paloise ne restent pas inactifs et gardent le lien avec leurs supporteurs. Grâce à la page facebook du club, vous pouvez suivre les aventures sportives de vos rugbymen préférés.

A commencer par les cours de sport proposés par des joueurs, régulièrement, depuis leur domicile. A l'image de Thibault Daubagna qui vous initie à la pompe claquée !

Mais la Section propose aussi la rediffusion de ses plus belles rencontres dans l'élite chaque jeudi à 18 heures. Pour cette fin de semaine, vous allez pouvoir revoir en intégralité le match de la saison 2015-2016 entre Montpellier et Pau.

Et faute de derby ce week-end face à Bayonne, les joueurs ont lancé un concours de honhada auprès de ses supporteurs. Les paroles sont en ligne et l'air est connu. Il ne vous reste plus qu'à revêtir les couleurs Vert et Blanc pour entonner l'hymne de la Section !