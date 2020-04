Ça agite le web : L'Orchestre de Pau joue à distance, Helmut Fritz s'énerve (encore) chez lui

La musique, faute de pouvoir s'exprimer sur la scène, a trouvé toute sa place sur les réseaux sociaux. En parodie ou en version classique, elle permet aux artistes de s'exprimer auprès de son public en attendant de redevenir un art vivant face à lui.

A l'Orchestre de Pau Pays de Béarn aussi, on est confiné dans son lieu de résidence. Et même quand il y a plusieurs centaines de kilomètres entre deux instruments, on peut s'offrir un moment de musique ensemble. C'est le cas de Tanguy Gallavardin et Matias Bensmana qui profitent d'un moment libre pour interpréter une oeuvre, mais aussi réinterpréter leurs tenues de scène. La liberté du confinement offre d'agréables extravagances !

Autre classique de la musique, mais venu des années 2000, c'est Helmut Fritz ! Celui qui aura passé sa carrière de chanteur à brocader les Miss France et à s'énerver contre les bobos ultra-riches a décidé de sortir de son silence artistique mais pas de son confinement. Il propose une version "confinée" de son tube "ça m'énerve". De quoi replonger quelques années en arrière et dans son quotidien d'aujourd'hui !