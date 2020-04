Ça agite le web : Le (drôle) coup de gueule venu de Pau et un jeu en couple sous la douche

Si le sport collectif vous manque, il y a peut-être un moyen de remettre une tenue de footballeur autrement que devant les rediffusions de la Coupe du Monde 1982 sur L'Equipe 21 ! Voici un challenge à faire avec sa moitié dans l'appartement confiné, qui vous permettra de ressortir votre plus beau ballon de football. Et aussi de repasser un peu plus souvent sous la douche, seul ou avec votre partenaire de confinement...

Et si comme l'humoriste palois Benoit Joubert, vous préférez traîner en peignoir sur votre canapé et que ça reste tendu avec votre compagne, alors poussez un coup de gueule pour rire un bon coup ! ça détend et ça fait du bien en même temps ! En attendant de le revoir sur scène le plus vite possible...