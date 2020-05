Ça agite le web : Les artistes de Bizanos chantent, les Belges se moquent du déconfinement

Alors que le déconfinement se prépare, les artistes s'inquiètent de leur avenir. A Bizanos (Béarn), la compagnie Bizane prend la parole en musique. Tandis qu'en Belgique, on se moque de notre déconfinement (mais pas que...)

Les artistes de Bizanos prennent la parole et le micro !

Pas facile de préparer un plan de déconfinement compréhensible par tous... et notamment par les Belges. Alors quand Guilhome prend le paper-board pour revenir sur les explications d'Edouard Philippe, cela donne une explication moins claire mais beaucoup plus drôle. De quoi redonner le sourire, en version belge.

Et l'humoriste belge sait aussi se moquer du déconfinement prévu par le gouvernement belge...

Plus proche de nous, c'est la compagnie Bizane. Confinés à Bizanos, les artistes prennent la parole et le micro pour une reprise de Mozart l'Opéra rock. Histoire de soutenir le spectacle vivant et ne pas oublier les intermittents malmenés par l'épidémie.