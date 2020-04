Ça agite le web : Une livraison gourmande à l'hôpital de Pau, et autres gourmandises aux EpiScènes

De la nourriture des esprits et des corps au programme de "ça agite le web", avec de la solidarité entre Bigorre et Béarn, et un moment de culture depuis Bizanos.

La solidarité n'a pas de frontière, surtout quand elle n'est qu'administrative. La Bigorre et le Béarn se sont retrouvés autour de la gourmandise et de la solidarité grâce à la mobilisation des équipes d'Alexis Saint-Martin, le chef du restaurant Le Viscos à Saint-Savin (près d'Argelès-Gazost). Elles ont concocté des repas gourmands pour les résidents et les soignants de l'Unité de soins de longue durée du Centre hospitalier de Pau. De quoi réconforter les corps et les coeurs...

Gourmandise de l'âme du côté des EpiScènes à Bizanos (près de Pau). La salle de spectacle et de création fête ses six années d'existence en plein confinement. Pas de quoi décourager l'acteur et metteur en scène Léandre qui propose, chaque vendredi à 20h30, un rendez-vous culturel. Un "face caméra" où il propose des Monologues issus de la littérature française et internationale. A découvrir d'urgence !