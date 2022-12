"Ça changeait de ce qu'on entendait", le groupe Tri Yann était en concert à Évron en Mayenne en 1972

Jean-Paul Corbineau, fondateur du célèbre groupe nantais Tri Yann, est mort ce vendredi 16 décembre à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie. Le groupe de musique bretonne a fait ses adieux au public en septembre 2021, après plus de 50 ans de carrière.

"Une nouvelle musique"

Bien avant, à leur début, ils étaient venus en concert en Mayenne, dans l'actuelle salle des fêtes d'Évron dans l'est mayennais. Daniel Murail, ancien président de l'association la Boule d'or, maison de jeunes et foyer de jeunes travailleurs, s'en souvient. "C'était en 1972, il y avait environ 1.000 spectateurs, comme leur disque était passé plusieurs fois à la radio. Les Tri Yann, c'était une nouvelle musique qui apparaissait dans le panorama des musique. Ca changeait de ce qu'on écoutait habituellement et ça plaisir aux jeunes et aux autres à l'époque."