"Ça fait du bien au moral !", les premières séances de gym douce pour les sédentaires à Colmar

Vous ne bougez pas beaucoup, vous êtes sédentaire, la ville de Colmar propose à ses habitants de se remettre au sport ! Elle a lancée il y a quelques semaines l'opération "Pass'Sport Santé" : beaucoup de personnes se sont inscrites.

Il y a déjà des listes d'attente et plus d'une quarantaine d'inscriptions.

Les personnes apprécient de remettre leur corps en mouvement

Ce dispositif permet à des personnes de + de 18 ans de pratiquer des activités physiques, encadrées par des éducateurs sportifs de la ville. 12 séances gratuites sont proposées.

La cible : ceux qui bougent peu ou pas. A cause de l'épidémie de Coivid-19, seules les activités en plein-air sont proposées. Il y a des groupes d'une demi-douzaine de personnes, avec port du masque et respect des gestes barrières. Au menu : marche rapide, marche nordique ou encore gym douce.

Ça bouge pour la séance de gym douce ! © Radio France - Guillaume Chhum

Pour Rodolphe qui ne faisait plus de sport depuis plusieurs années à cause d'une prothèse au genou : " C'est dur la reprise. Je faisais du sport avant et ça fait du bien de bouger. Ça m'occupe alors que je suis au chômage." Pour Colette 56 ans : " Je faisais de la marche et là, avec cette gym douce, ça me permet de me muscler et de me remettre plus sérieusement au sport."

Objectif : pratiquer le sport dans la durée

Cette séance de sport ne doit pas se faire uniquement le mercredi, précise Vincent Outers, l'un des éducateurs sportif : " le but aussi c'est qu'ils fassent les exercices chez eux et qu'ils puissent après continuer et aussi pratiquer des activités en groupe, pour avoir un lien social."