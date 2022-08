"Ça fait du bien de se retrouver" : après deux ans d'absence, les fêtes de Monein ont battu leur plein

Après deux ans d'absence à cause de la pandémie, les fêtes de Monein ont réinvesti la place Henri Lacabanne depuis jeudi 4 août. En plus de nombreuses animations, la traditionnelle dégustation de vins du Jurançon a fait son grand retour.

La foule était au rendez-vous ce dimanche 7 août, pour l'avant-dernier jour des fêtes de Monein. Au programme : la traditionnelle dégustation de vins du Jurançon. Près d'une vingtaine de viticulteurs étaient présents pour tenir des stands et proposer leur bouteilles.

Parmi eux, Claude Loustalot, propriétaire du domaine du Baché à Monein. Ces fêtes sont pour lui une occasion de "faire vivre le village, faire vivre l'appellation et rendre ses lettres de noblesse au vin". Mais surtout, le plus important : "tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux de passer un bon moment, c'est vraiment la fête".

Un retour très attendu

Eddy participe aux fêtes de Monein depuis 51 ans. Et s'il est aussi adepte des fêtes de Bayonne, il l'affirme : "Monein c'est la fête à taille humaine. On se retrouve, on se connaît depuis longtemps, du collège ou du travail. C'est vraiment la convivialité qui nous avait manqué". Pour Lucas et Bastien aussi, "le retour après trois ans, ça fait vraiment du bien. On est là pour s'amuser, pour faire la fête, il fait beau. Tout va bien". Et les deux amis l'affirment : "Heureusement que ces fêtes existent, c'est formidable".

Le programme du dernier jour ce lundi

10h00 Critérium de trottinettes (6/11 ans avec autorisation parentale) – départ devant les cafetiers

►►► Tout le détail du programme est sur le site internet de la ville, ici.