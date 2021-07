"Ça fait un an et demi, on est super excité" : certaines boîtes de nuit lilloises rouvrent ce vendredi

Après 15 mois et demi de fermeture, les lumières des discothèques vont à nouveau pouvoir se tamiser ce vendredi 9 juillet. Les établissements sont autorisés à rouvrir au public, à condition de respecter le protocole sanitaire : une jauge à 75% et surtout, des danseurs avec un pass sanitaire mis à jour. Trois options : avoir été vacciné à 100%, ou avoir réalisé un test antigénique, ou bien avoir été contaminé par le Covid-19 dans les six derniers mois, et il y a plus de deux semaines. Malgré ces contraintes, les gérants qui rouvrent sont très impatients de retrouver leurs clients.

"Il faut que tout le monde joue le jeu"

Avant d'accueillir à nouveau des danseurs, il faut tout récurer, relancer les machines et réapprovisionner les stocks de boissons. Et surtout mettre en place toutes les mesures pour appliquer les restrictions. "Dès la queue dehors, on met en place des grandes affiches pour avertir les gens des consignes" explique Jacques Andraos, co-gérant de The Box dans le Vieux Lille. "Et à l'entrée, vous passez votre code : si ça affiche 'merci' vous pouvez entrer, sinon, demi-tour". A l'intérieur, des tables ont été rajoutées pour mettre un peu de distance entre les groupes "d'autant que le service ne se fait plus au bar". Pour assurer la gestion, les patrons ont embauché plus de serveurs et de videurs. Un système de bracelets et de comptage a aussi été mis en place, pour contrôler en permanence le nombre de personnes présentes dans la boîte. "On n'a pas envie de faire n'importe quoi et refermer pour six mois, il faut que tout le monde joue le jeu" explique Jacques Andraos, confiant.

Avant de pouvoir rouvrir ce vendredi 9 juillet, les gérants de la boîte The Box à Lille ont passé des jours à tout remettre en place et nettoyer. © Radio France - Marie Dorcet

Peu de discothèques vont rouvrir

Le jeune homme a hâte de retrouver ses clients "et même très excité". Et l'inverse est aussi vrai, à en voir sa liste de réservation, mise en place pour l'occasion. "Normalement, les gens vont plutôt en boîte sur un coup de tête, mais là les réservations sont pleines, ils ont trop envie de faire la fête". Une petite marge d'une vingtaine de places a quand même été laissée "pour que les gens de passage aient une chance de rentrer". Lors de l'annonce de la réouverture, le 21 juin dernier, Jacques et son frère Nicolas ont un peu hésite à rouvrir. "Finalement, on s'est dit que ça valait le coup, même si c'est pour une semaine, un mois, deux ans, au moins ça fait du bien !"

Toutes les discothèques de la région n'ont pas fait le même choix, parfois faute de moyens ou de personnels : selon les syndicats du milieu, seuls 20% des établissements vont accueillir à nouveau des fêtards dès ce vendredi soir.