"Un lien entre tous les parcs": le succès du GR Bordeaux Métropole, premier sentier métropolitain de randonnée

Depuis le début de la crise sanitaire et les confinements successifs, le GR Bordeaux Métropole rencontre un succès grandissant. Cette randonnée de 160 kilomètres, qui alterne entre centres-villes et coteaux, concourt pour "Mon GR préféré" ce jeudi.

Au milieu des cyclistes, bus et trams sur le pont de pierre de Bordeaux, c'est une information qui peut surprendre : nous sommes en plein coeur du GR Bordeaux Métropole, le premier sentier métropolitain en France. Un circuit qui alterne entre grands centres-villes et petites communes périurbaines. "Je ne savais pas du tout que je marchais sur un GR !", s'étonne cette passante sur le pont. "Ce n'est marqué nul part." "Effectivement, on associe peut-être plutôt ça aux espaces verts alors que c'est un milieu urbain, c'est particulier", explique un jeune homme. "Mais bon c'est bien aussi !"

Le GR passe aussi bien par des centres-villes que par des lieux boisés. © Radio France - Bastien Munch

Ce GR Bordeaux Métropole, lancé en 2019 et encore assez peu connu, participe à la cinquième édition du concours "Mon GR préféré", organisé par la Fédération française de randonnée, du 28 octobre au 17 novembre. Le principe est simple : chaque Français peut voter en ligne, une fois par jour et par personne, pour son parcours de randonnée préféré parmi les huit GR en lice. Dans le lot cette année, il y a donc ce GR balisé de 160 kilomètres, à travers 17 communes de la métropole.

à lire aussi Le GR Pays Tour du Massif du Ventoux candidat pour être élu plus beau sentier de randonnée de France

100 000 passages chaque année

À Floirac, la pente devient vite plus raide. Le chemin mène aux coteaux de la rive droite, qui offrent un panorama splendide sur la métropole bordelaise. "C'est notre groupe de marche du mercredi, on a mis ça en place au moment du confinement, quand on n'avait plus trop d'activité sportive", explique Valérie, qui vient de sortir du parc municipal de Floirac. "Je crois qu'on a déjà fait tous les tronçons." "Pour moi, avant, je pensais que c'était des parcs indépendants les uns des autres, je n'avais pas vraiment fait attention aux panneaux", affirme Vincent, qui habite Cenon. "C'est ma famille qui m'a indiqué qu'il y avait ce GR et en fait, ça fait vraiment un lien entre tous les parcs."

C'est vrai que tous les habitants ne savent pas parfois qu'ils vont randonner sur nos itinéraires de GR. - Dominique Busnel, chargé d'itinérance touristique chez Bordeaux Métropole

Un peu plus haut, Christian taille ses plantes dans le jardin, en bord de parcours du GR Bordeaux Métropole, à Floirac. Depuis la crise sanitaire et les confinements, il voit passer entre 200 et 300 randonneurs chaque jour sous ses fenêtres. "Avant, c'était plutôt les gens de la cité et du quartier qui venaient ici", raconte-t-il. "Petit à petit, ça s'étend. Il y a une nouvelle population qui passe, qui vient de Bordeaux et des alentours. Et ça passe à toute heure du jour ou de la nuit."

D'autres métropoles intéressées

Une impression confirmée par les premiers chiffres de fréquentation de Bordeaux Métropole. "Pour 2020, les cinq sites qui possèdent un compteur ont quantifié 100 000 passages sur l'ensemble de ces sites", indique Dominique Busnel, chargé de l'itinérance touristique chez Bordeaux Métropole. "Après la crise sanitaire, les gens ont eu envie de découvrir les petits sentiers, les pépites autour de chez eux. Surtout quand il y a avait la restriction de distance de déplacement à 10 kilomètres."

Le sentier sur les coteaux de la rive droite offre plusieurs points de vue sur la métropole. © Radio France - Bastien Munch

D'autres métropoles ont d'ores et déjà contacté Bordeaux Métropole pour s'inspirer de son sentier de grande randonnée, selon Dominique Busnel. "Elles ont envie qu'on puisse partager la façon dont on a mis ça en oeuvre", continue-t-il. "Le GR fera peut-être des petits dans d'autres métropoles." Le GR Bordeaux Métropole n'est d'ailleurs pas figé. Il évolue en permanence, et devrait bientôt se prolonger sur la presqu'île d'Ambès.