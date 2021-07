"Ca m'a fait un bien fou", le trompettiste Ibrahim Maalouf a conquis son public à Poitiers

C'est LA tête d'affiche des concerts de l'été organisés à Poitiers. Ibrahim Maalouf, accompagné de ses 12 musiciens, a fait vibrer le public ce vendredi 16 juillet au stade Rébeilleau.

Ibrahim Maalouf était en concert au Stade Rébeilleau à Poitiers - Ville de Poitiers

"C'est mon premier concert depuis très très longtemps. Donc j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emportée", raconte une spectatrice euphorique après le concert. Une autre se réjouit de "voir une pointure comme lui à Poitiers" et conclut "ça m'a fait un bien fou !"

Le concert était complet. Le pass sanitaire était exigé pour cet événement.