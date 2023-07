"Ça me fait du bien d'être là" : quand des jeunes aidants profitent d'une semaine de répit à Chédigny

Ils répètent consciencieusement leur chorégraphie. Sous l'œil attentif de Luis et Sabrina, les deux animateurs de la compagnie de danse Mashup, neuf jeunes de 9 à 15 ans découvrent les bases et l'histoire du hip-hop, au domaine de la Saulaie, à Chédigny. Une sorte de colonie de vacances d'une semaine, organisée pour la deuxième année de suite par l'association Enfance et Pluriel, pour des adolescents considérés comme aidants.

ⓘ Publicité

À la maison, ils secondent leurs parents pour s'occuper de leurs frères et sœurs malades ou handicapés. Un quotidien loin de ressembler à celui de leurs amis. Perrine peut en témoigner. "Mon frère de 18 ans est autiste, je l'aide pour la douche, je lui monte son linge, je lui fais le ménage dans sa chambre, car il ne peut pas le faire tout seul, affirme la collégienne de 14 ans. Cela permet à mes parents de souffler aussi, car ils sont parfois fatigués."

"Quand on vit des choses comme ça, on a tendance à se resserrer dans la famille, on limite ses relations sociales"

Ici, elle se sent comprise. "Ça me fait du bien d'être là, car on vit tous la même situation. On se comprend. Je me sens à ma place alors qu'avec d'autres personnes, quand j'évoque mon frère, je suis un peu gênée." Or, le but de ce séjour de répit est justement d'en parler le moins possible. De s'offrir une petite bouffée d'oxygène, une parenthèse enchantée. Ce qu'ils font plutôt très bien. La preuve, Ryan et Skyler, dont le petit frère a un retard mental, se rendent compte qu'ils n'abordent jamais ce qu'ils font à la maison. "On fait de la piscine, des petites boules party, du graff, on discute de tout. Mais pas de ça, c'est vrai."

Sonia Pareux, la chargée de mission pour l'association Enfance et Pluriel, en atteste. Le groupe s'entend bien et ne se catalogue pas à son rôle d'aidant. "Quand on vit des choses comme ça, on a tendance à se resserrer dans la famille, on limite ses relations sociales, sans forcément s'en rendre compte, on est comme dans un cocon. Et je trouve qu'ils ont plutôt envie de se détacher de ça. D'être heureux, de vivre leur vie d'enfant, tout simplement."

Ce samedi, pour le dernier jour de cette semaine de répit, les jeunes vont présenter leurs œuvres et leur chorégraphie à la salle polyvalente de Saint-Quentin-sur-Indrois. Où ils seront, cette fois, bel et bien le centre d'attention.