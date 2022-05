"Ça n'arrive qu'une fois dans une vie" : le jeune Tourangeau Isaac est ramasseur de balles à Roland-Garros

Il va "presque tous les ans" voir les matchs. Cette fois-ci, Isaac sera un spectateur un peu plus privilégié que les autres, à Roland-Garros. L'adolescent de 15 ans, licencié au Tennis Club de Tours, fait partie des 285 ramasseurs de balles retenus, avec un autre jeune d'Indre-et-Loire, pour le tournoi 2022, qui débute ce dimanche 22 mai.

Présent porte d'Auteuil depuis une semaine, pour les qualifications du Grand Chelem parisien sur terre battue, Isaac vit un rêve éveillé. "On était 5.000 au départ lors des sélections, j'ai une chance incroyable d'être là, de voir de près des joueurs comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz [[NDLR : la nouvelle pépite du tennis mondial]]. Je ne m'en rends pas encore compte. Ramasseur de balles à Roland-Garros, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, je m'en souviendrai pour toujours." Avec son mètre 85, il sera positionné au fond du court lors des matchs pour donner les balles aux joueurs, juste avant qu'ils servent.

Les tics et superstitions des joueurs étudiés

Avec la chaleur, Isaac ne fera jamais un match dans son entièreté, car certains peuvent durer plus de 5 heures. Il sera supplée par un autre ramasseur de balle sur son poste, toutes les 30 minutes. Une rotation qui permet de se réhydrater, de se mettre à l'ombre et de reprendre un peu en concentration, ce qui est essentiel. "Dans un match, il faut aller le plus vite possible. On n'a pas le droit à l'erreur sinon on est sûr de ne pas faire les demies-finale ou la finale. On n'a pas le droit de parler aux joueurs et joueuses sur le court, on ne peut prendre aucune photo avec eux en dehors car ils sont très sollicités. Mais Novak Djokovic, lui, il aime bien saluer le public en invitant les ramasseurs de balle au centre du court quand il gagne, donc peut-être que j'aurai droit à ça."

Isaac a aussi été briefé sur les tennismen et tenniswomen qui ont quelques tics et superstitions. "Je sais que Richard Gasquet, quand il gagne un point, il veut rejouer avec la même balle. Donc si elle est à l'autre bout du court, il faut la rapatrier le plus vite possible pour lui mettre dans la raquette. Rafael Nadal, lui, n'aime pas qu'on se passe les balles derrière lui pour avoir un équilibrage, c'est-à-dire que mon camarade du fond du cour ait le même nombre de balles dans la main que moi. Il préfère que j'en ai trois et mon camarade une." On peut aussi citer Gilles Simon, qui souhaite avoir sa serviette à chaque fin de point.

Pour l'ouverture du tournoi, Isaac sera sur le court n°13 et lundi soir, sur le Philippe-Chatrier, le plus grand court de Roland-Garros. Durant toute cette quinzaine, Isaac sera noté. S'il fait bonne impression, il peut espérer participer à la finale.