Ça se passe comme ça à bord du train du livre de Brive

La foire du livre de Brive a ouvert ses portes ce vendredi. 300 auteurs attendent leurs lecteurs jusqu'à dimanche. Nombre d'entre eux sont arrivés ce vendredi par le fameux train du livre. Une tradition très prisée des écrivains qui, il faut le dire, y sont plutôt chouchoutés.

130 auteurs précisément sont dans le train cette année. Accompagnés souvent de leurs agents et éditeurs. Au total le train embarque 370 passagers. Le départ a lieu en début de matinée, gare d'Austerlitz à Paris. Sur le quai un petit déjeuner a accueilli les auteurs. Il n'y a pas de places réservées à bord. Alors on se met où on peut, où on veut. Parfois des rencontres improbables naissent de ce hasard forcé.

Le jeu du Post-It

Chacun passe le temps à sa manière. Certains dorment, d'autres lisent. Il y en a même qui travaillent. Enfin ! n'allez pas imaginer que des romans sont écrits dans le train. "C'est difficile de se concentrer" explique Laurent Bénigui, qui tout de même tente d'avancer un peu dans son prochain roman. Pas de chance à côté de lui une bande de joyeux drilles jouent au jeu du Post-It sur le front. Ce jeu qui consiste à deviner ce qui est écrit sur le papier collé sur son front. L'ambiance est franchement à la rigolade.

Patrick Deville profite du voyage pour lire © Radio France - Philippe Graziani

Le train du cholestérol

Mais voilà que le moment tant attendu par tous arrive. L'apéritif, puis le repas sont servis. Les agents de la ville de Brive sont à pied d’œuvre comme chaque fois. Un repas froid uniquement. Avec un menu coquet : cèpes, foie gras, terrine, velouté de potiron, salade de mâche, fromage Salers, crumble de fruits rouges en dessert.

Le repas est préparé et servi à bord par des agents de la ville de Brive. Une sacrée organisation dans l'espace exigu des rames du train © Radio France - Philippe Graziani

C'est bon mais rien à voir avec les repas d'autrefois qui avait valu au train du livre le surnom de "train du cholestérol. "Il y a 10 ans c'était un peu gras" se souvient Jean-François Kervéan. Jean-Louis Debré, un fidèle du train, sourit à l'évocation de ce surnom. Mais l'important pour lui est autre : Le train du livre c'est le train de la fraternité". Une fraternité arrosée tout de même encore de vieille prune.