'Ça tire', 'service', 'schpeck'... Après ses vidéos parodiques, Sépi sort un livre sur les expression alsaciennes

Sepi dans la cover "L'amer dans le Thermos", inspiré de la chanson "Shape of you" de Ed Sheeran.

Alsace, France

Faire des schmoutz... boire des schluck et du coup prendre un peu de schpeck... Ces expressions font sûrement partie de votre vocabulaire, ou alors vous venez d'arriver en Alsace et elles vous donnent du fil à retordre.

Trois humoristes ont décidé de les mettre à l'honneur dans un petit livre illustré. L'idée vient en fait d'un voisin... mosellan, Julien Strelzyk : "J'avais déjà consacré un ouvrage à la Moselle et nous partageons pas mal d'expressions. Et puis ma mère est alsacienne donc je l'entendais appeler ma grand-mère quand j'étais petit, tout ça faisait partie de mon univers." Pour ce deuxième livre, Julien Strelzyk a tout de suite pensé à demander à Sépi d'en être l'ambassadeur alsacien.

Vous avez peut-être déjà vu sa reprise d'Ed Sheeran à la sauce alsacienne ou son Despacito version "Clash des régions". Le Mulhousien cartonne avec ses vidéos parodiques. Sa dernière, où il présente justement ce petit livre, a fait 78 000 vues en une semaine.

Une manière de faire découvrir ces expressions aux touristes et nouveaux arrivants, mais aussi de faire sourire les Alsaciens pour Julien Strelzyk : "Pour que les petits s'intéressent un peu à l'Alsacien et pour que les adultes y retrouvent leur dialecte." Derrière cet ouvrage, une troisième signature, celle de Dany Diemer. "Dany nous a beaucoup aidés, il est complètement bilingue alors que nous ne connaissons que quelques phrases. C'est aussi l'objectif de ce bouquin, de reconnecter notre génération avec la langue." explique le Mosellan. "De bien écrire aussi, ajoute Sepi, On sait qu'entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, d'une ville à une autre ça change, la prononciation aussi." Les trois compères, accompagnés d'un photographe ont donc sillonné l'Alsace pour en sortir 60 pages d'expressions illustrées. Les Bretzels et cigognes sont bien sûr de la partie.