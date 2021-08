EN IMAGES - Une journée sur le tournage du film "Un cœur en abîme" à Avallon

Depuis presque 15 jours, l'équipe du film "Un cœur en abîme" tourne dans une maison bourgeoise d'Avallon (Yonne). Ce premier long métrage de Guillaume Bureau, raconte une histoire d'amour et d'identité en 1920. Leïla Bekhti, Karim Leklou et Louise Bourgoin tiennent les rôles principaux.

Depuis près de deux semaines, l'équipe du film "Un cœur en abîme" a investi un hôtel particulier dans le centre historique d'Avallon. Le réalisateur Guillaume Bureau y tourne un long métrage qui raconte l'histoire d'une jeune femme en 1920, certaine de reconnaitre son mari disparu pendant la grande guerre, dans le portrait d'un homme amnésique publié dans le journal. Elle le retrouve mais quelque temps plus tard, une autre femme se présente comme son épouse et le réclame.

"Un cœur en abîme" est le premier long métrage de Guillaume Bureau © Radio France - Thierry Boulant

La concrétisation de quatre ans de travail

" C'est l'aboutissement d'un très long processus puisque ça fait quatre ans que je travaille sur ce projet parce qu'il a fallu du temps aussi pour le financer" (le budget et de 2,5 millions d'euros) , explique le réalisateur, "donc en fait, c'est dur et c'est merveilleux de tourner son premier long métrage parce que c'est exaltant de voir les scènes qu'on a imaginées, s'incarner".

Guillaume Bureau a travaillé sur ce projet pendant 4 ans avant de pouvoir le tourner © Radio France - Thierry Boulant

Voila pourquoi Guillaume Bureau a choisi ce Casting et La Bourgogne comme décor Copier

La Bourgogne pour décor

Pour donner vie à ce thriller sentimental, Guillaume Bureau a choisi un casting alléchant : Leïla Bekhti "pour l'empathie qu'elle provoque", Karim Leklou pour "son inquiétante étrangeté" et Louise Bourgoin pour son coté "pétillant et espiègle". La Bourgogne a aussi son rôle dans ce film puisque une partie de l'histoire y est tournée. L'Abbaye de Moutiers Saint-Jean, le Pont de Semur en Auxois (Côte d'or) et Avallon servent de cadre. Le metteur en scène habite à Monceaux-le-Comte dans la Nièvre depuis 4 ans. Il tenait à ce que ce film en costumes utilise cette campagne et ses villages où le temps semble parfois s'être arrêté.

L'équipe prépare les accessoires pour une scène de fête © Radio France - Thierry Boulant

On a réagencé la maison pour lui donner une âme (La décoratrice Catherine Jarrier)

À Avallon, l'équipe du film a choisi une superbe maison bourgeoise de la rue Bocquillot, qui n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. La décoratrice Catherine Jarrier, y a mis sa patte avec son équipe pour qu'elle corresponde à la maison du couple Leïla Bekhti - Karim Leklou : "On a modifié les couleurs, tout le mobilier et on a réagencé la maison. On lui a donné vraiment une âme. On avait en référence les peintures D'Hammershøi (peintre danois du XIXe siècle) pour créer un décor à la fois froid et habité."

La décoratrice Catherine Jarrier s'est inspirée d'un peintre danois pour créer le décor du film. © Radio France - Thierry Boulant

La décoratrice Catherine Jarrier a créé dans une maison bourgeoise d'Avallon, un décor à l'image de l'héroïne du film Copier

Une fête au jardin avec vingt cinq figurants

Pour le moment, on ne tourne pas à l'intérieur mais dans le jardin de la maison, une petite séquence de fête pour célébrer le retour du héros retrouvé. Vingt cinq figurants sont habillés des pieds à la tête en costume du début des années folles. La plupart vivent leur première expérience devant une caméra. Éric Buisson, par exemple nœud papillon et canotier, doit jouer un musicien. Il est venu d'Asquins (Yonne) pour cette figuration. Il est tout a fait décontracté : "je suis guitariste dans la séquence mais il faut que mon instrument soit muet" explique t-il, "je vais pouvoir être relaxe et jouer désaccordé".

Une pause déjeuner pour les figurants. © Radio France - Thierry Boulant

Je trouve ça fascinant (Lola, une figurante)

À coté de lui, Lola Rivière, 21 ans, une jeune Nivernaise arbore un magnifique chapeau cloche. La jeune figurante a le sourire. Elle veut devenir comédienne : "Je me suis dit que c'était une bonne expérience, que j'avais envie de vivre. Je trouve ça vraiment fascinant de voir comment ça se passe : l'habillage, le maquillage, les costumes etc."

Vingt cinq figurants devant la caméra: ça tourne! Copier

On met en place la séquence © Radio France - Thierry Boulant

Les premiers pas de Christian Paul devant la caméra

Dans la séquence de célébration que l'on prépare , le maire doit faire un petit discours pour saluer le revenant et surprise, dans le rôle de l'élu, on trouve l'ancien député et actuel maire de Lormes (Nièvre), Christian Paul. Il a accepté de se prêter au jeu par amitié pour le réalisateur, mais n'envisage pas une nouvelle carrière :"ça rend très humble, une expérience pareil, ça fait toucher du doigt le formidable métier d'acteur", explique l'ancien parlementaire socialiste. "C'est un métier qui demande un très long travail et donc là, je suis vraiment un intermittent".

Un clin d'œil du maire de Lormes et ancien député de la Nièvre, Christian Paul, qui a accepté par amitié pour le réalisateur d'apparaitre dans une séquence. Il joue un maire © Radio France - Thierry Boulant

Des conditions de tournage idéales

Le tournage à Avallon s'achève à la fin de la semaine. Toute l'équipe est satisfaite de son séjour dans l'Yonne. "C'est vrai qu'on n'a eu aucune difficulté à la fois à avoir les décors qu'on cherchait et à organiser le tournage", se félicite la productrice Caroline Bonmarchand,"on a eu la chance de pouvoir investir un hôtel, l'hôtel de la Poste, qui était fermé depuis plusieurs années, qu'on a loué pour la période de tournage. Ça, c'est vraiment super !".

Caroline Bonmarchand, Une productrice satisfaite des conditions de tournage à Avallon © Radio France - Thierry Boulant

La productrice Caroline Bonmarchand a apprécié les conditions d'accueil de l'équipe à Avallon Copier

L'équipe du film qui regroupe une quarantaine de personnes achèvera le film en septembre dans les Pays de La Loire avec des séquences aux alentours d'Angers. "Un cœur en Abîme" sortira en 2022. Le réalisateur Guillaume Bureau promet une avant-première au cinéma d'Avallon.

Vingt cinq figurants ont participé à cette journée de tournage © Radio France - Thierry Boulant