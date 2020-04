"Ça tourne, action !" : un concours de court-métrage à réaliser pendant le confinement

Au quarantième jour de confinement, le temps commence à se faire un peu long. À ceux qui ont toujours voulu être dans la peau d'un acteur ou d'un réalisateur, ce concours de court-métrage est fait pour vous. C'est l'agence audiovisuelle "Ideal Films" à Châteauroux qui le lance. Un projet auquel participent notamment la Maison des Loisirs et de la Culture de Belle-Isle et le cinéma L'Apollo.

Une belle activité à faire seul ou à partager en famille

Jusqu'au 10 mai à 23h50, vous pouvez vous inscrire pour envoyer un court-métrage compris entre 30 secondes et deux minutes. Il peut s'agir du remake d'une scène culte ou une production originale avec votre propre scénario. "Avec très peu, on peut faire beaucoup. Tout le monde a la chance d'avoir un téléphone portable avec une caméra de bonne qualité. Et puis on peut se déguiser à la maison, utiliser des figurines, des poupées, des jouets", souligne Alvaro Garcia, gérant d'Ideal Films.

Je pense que tout le monde a un petit artiste en lui qui veut s'exprimer avec un peu de créativité

Pas question de se mettre la pression, c'est avant tout pour le plaisir. Surtout en cette période de confinement. "Ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas très gai. Les nouvelles sont dramatiques. C'est vraiment une activité super sympa. Ça permet de se vider la tête", avance Alvaro Garcia. "Ma fille de quatre ans et demi s'amuse beaucoup. Ça permet d'avoir une activité ludique et de varier avec l'école", ajoute-t-il.

On a fait un remake d'Indiana Jones avec un chapeau et une veste en cuir

Les films retenus seront projetés au cinéma L'Apollo

Néanmoins, tel le Festival de Cannes, des prix seront remis : scénario, mise en scène, interprétation... Et des récompenses seront offertes aux vainqueurs. Une sélection de films sera ensuite projetée au cinéma L'Apollo. "L'idée, c'est de faire un film rigolo. On ne va pas juger la qualité technique mais la créativité et la capacité à s'adapter avec ce qu'on a à la maison", précise Alvaro Garcia.

Les vainqueurs pourront par exemple remporter une formation en ligne d'Initiation au cinéma ou encore des affiches de cinéma.