Ça va baver, chanter, pétrir… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des potiers, des producteurs, des Cendriales, des escargots et Alidé Sans ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Foire des potiers à Bussière-Badil jusqu’à dimanche

La 41ème édition de cette foire va vous proposer une sélection variée de produits de qualité. Vous aimez la terre ? Vous vous riez du feu ? Vous admirez les céramiques ? Bref : vous ressentez de la flamme pour la glaise ? Venez à Bussière-Badil, au cœur du Périgord vert… Là, pas moins de 44 potiers, armés de leurs créations singulières, vous espèrent sous la grande halle de la commune en ce non moins grand pont de l’Ascension. Venu de sa lointaine région états-unienne du Wisconsin, Wayne Fischer vient réaliser sous vos yeux des œuvres en porcelaine à double paroi… Samedi soir, c’est Emmanuel Arel qui vous promet une performance de feu à la tombée de la nuit avec l’embrasement de « l’arbre en terre » ; une sculpture de 2 mètres qui va prendre une dimension spectaculaire… Des animations, des ateliers pour petits et grands, des projections, mais aussi un concert le samedi soir à 22h avec Kris Bakehouseman, pour un répertoire tournant autour du blues, de la country et du rock’n’roll des années 50 et 60… Jusqu’à dimanche, de 10h à 19h, 44 exposants vous attendent pour cette 41ème Foire des potiers de Bussière-Badil.

Lancement des Marchés de Producteurs de Pays samedi à Terrasson

Certes, tout a déjà débuté le 20 mai dernier, mais il faut bien officialiser la chose, non ? Le lancement des Marchés de Producteurs de Pays aura donc symboliquement lieu à Terrasson-Lavilledieu ce samedi 27 mai dès 11h30. La ville fera son baptême du feu puisqu'il s'agit là du tout premier Marché de Producteurs de Pays d'approvisionnement qu'accueille la commune à partir de 9h et qui se tiendra tous les samedis jusqu’au 30 septembre. Aujourd'hui, acheter directement auprès d'un producteur est une pratique qui se développe rapidement et qui concerne 73 % des consommateurs, à la recherche de convivialité et de contact direct avec le producteur. Les agriculteurs et agricultrices qui adhèrent à la marque « Marchés des Producteurs de Pays », outil d'animation et de développement des territoires appartenant à la Chambre d'agriculture, offrent ainsi aux consommateurs la possibilité d'acheter et de déguster sur place des produits en direct, sans intermédiaire, dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Ouverture des « Cendriales » à… Cendrieux

Vous êtes seul, en famille, entre amis, de Dordogne ou d’ailleurs mais surtout curieux de l’art vivant ? Cette 10ème édition des « Cendriales » est pour vous ! 6 événements sont prévus sur les 3 week-ends à venir, d’expositions en soirée cinéma, en passant par le théâtre, le cabaret et un concert. De ce samedi jusqu’au 10 juin, Marie-Noëlle Sancelme (peintre) et Sandrine Brillaud (sculptrice) exposent à l’église de Cendrieux, de 15h à 19h tous les jours ; l’entrée est libre. Ce samedi à 20h30 et dimanche à 15h30, du théâtre à la salle des fêtes avec la troupe du Théâtre de la Cendre dans deux comédies : « Vampire en pire » d’Alain Beaussoubre et « A fond la caisse de Franck Didier. L’entrée est à 7 euros, gratuite pour les moins de 15 ans et pour les demandeurs d’emploi. D’autres rendez-vous seront ensuite déclinés jusqu’au 10 juin inclus à Cendrieux.

Fête des escargots à Escoire ce week-end

À une dizaine de kilomètres à l'est-nord-est de Périgueux se trouve la commune d’Escoire. Ce n’est pas loin, si ? Si, si vous êtes un escargot. La vitesse moyenne d'un escargot adulte est d'un millimètre par seconde, soit six centimètres par minute. Soit 3,60 m par heure. Donc si vous êtes un escargot, basé à Périgueux, il vous faudra environ 4 mois pour vous rendre à Escoire. Et pour quoi y faire ? Je crains que n’alliez déguster… pour vous faire déguster. Durant tout un week-end, 300 kilos de vos congénères vont y passer au rythme des bandas. Sachant que le poids moyen d’un escargot adulte varie de 7 à 15 grammes, sachez que… Oh, et puis zut ! Prix du repas : 20 euros (Réservations au 05 53 04 26 18). Nombreuses animations. Randonnées le dimanche matin. Le comité des fêtes en bave d’avance…

Alidé Sans en concert samedi à Léguillac-de-Cercles

Originaire du Val d'Aran (Catalogne), Alidé Sans écrit et compose ses propres chansons en occitan (Gascon aranais) : rumba, reggae, soul, chansons traditionnelles, engagées ou poétiques, portées par une voix libre et une énergie indomptable. Elle sera en duo avec le guitariste Paulin Courtial. C’est organisé par l'Association Lézidéfuz avec le soutien du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. L’entrée est à 5 euros (tarif unique).