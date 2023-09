"Ça va être un vrai petit Miss France" : dans les préparatifs du concours Miss Alsace au Royal Palace

Le concours de Miss Alsace , version Royal Palace, c'est ce dimanche 10 septembre à Kirrwiller. Les douze candidates vont être départagées sur la scène du fameux Music Hall alsacien, dans un décor de grand spectacle. Trois écrans géants LED, des costumes pailletés, un scène en profondeur et surtout un grand escalier.

Pour sa quatrième année en tant que chorégraphe, Yannick Tura n'a jamais eu un décor comme ça. "Là on a tout. On s'est carrément fait plaisir, rigole-t-il. On a joué avec la profondeur pour les enchaînements. On a pu compter sur les danseurs professionnels du Royal Palace pour les chorégraphies. Et puis il y a ce grand escalier, qui est une vraie chance. Ça va être un vrai petit Miss France."

"On a voulu créer un effet "wahou""

Assis dans un des confortables fauteuils rouge avec son caniche Choco, Pierre Meyer, le propriétaire des lieux, réitère la promesse : "Ce ne sera pas un show avec un présentateur qui meuble pendant que les Miss se changent. Là on aura nos danseurs et nos danseuses qui joueront des morceaux des spectacles qu'ils font ici."

Les danseuses professionnelles du Royal Palace se produiront aussi sur scène lors du concours de Miss Alsace © Radio France - Jules Hauss

Au moment où le premier filage début, la nouvelle déléguée au Miss, Sylvie Zimmermann est impressionnée : "Elles sont belles vous trouvez pas ? Magnifique. Il faut dire qu'elles sont privilégiées : elles ont pu récupérer le plus beau costume du spectacle (du Royal Palace ndlr) de l'année dernière. On a voulu créer un effet "Wahou"".

Au total, les douze candidates se présenteront sur quatre "tableaux" : le traditionnel défilé en maillot de bain, les tenues de soirée, et d'autres "surprises" qu'on a promis de ne pas dévoiler. Les candidates se réjouissent elles "d'être sur une scène mythique", "d'avoir la chance de danser avec les chorégraphes du Royal Palace", et d'être finalement "un peu dans les conditions du vrai Miss France".

Ça tombe bien car la future lauréate (début du concours à 18h) aura droit à une préparation intense d'ici au grand concours de Miss France le 16 décembre prochain à Dijon. La nouvelle déléguée au Miss Alsace a bien l'intention "de ramener la couronne à la Maison !"