Depuis le début de l'année, Roberto Cabañas avait disparu du mur qui entoure le stade Francis-Le Blé à Brest. Ce mardi 27 février, les trous ont été comblés et le mur repeint. Le portrait du célèbre attaquant uruguayen va être graffé à un autre endroit, sur un mur de meilleure qualité.

Brest, France

Défiguré à cause d’un mur de mauvaise qualité. Une grosse tache blanche avait pris la place du visage de Roberto Cabañas, (attaquant du Brest Armorique de 1988 à 1990), graffé sur l’un des murs du stade Francis-Le Blé à Brest. Ce mardi 27 février, le processus de restauration est lancé : le mur vétuste a entièrement été repeint en rouge. Le portrait du joueur sera graffé ailleurs.

Les graffeurs vont refaire le même trois mètres plus loin. - Florent Corre, responsable de la communication du stade Brestois 29

Quand les premiers supporters ont vu les dégâts, ils ont d’abord cru à du vandalisme. "Notre idole Roberto Cabañas a été sauvagement vandalisé… bande de connards" a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux. Finalement, seul le mur est responsable de la dégradation.

"Après les fêtes de Noël, on a remarqué le problème. Les murs datent de plusieurs dizaines d’années. Depuis la présidence de Denis Le Saint, on a repeint le mur en rouge. Il y avait des zones qui pouvaient être dégradées, mais on ne le voyait pas parce qu’il n’y avait pas de peinture dessus" explique Florent Corre, responsable de la communication du Stade Brestois 29.

Le portrait de Roberto Cabañas avait été graffé peu après sa mort en janvier 2017, en guise d’hommage. Dans quelques semaines, l'ancienne gloire du Brest Armorique sera de nouveau présente sur la fresque murale du stade Francis-Le Blé.