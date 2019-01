Cabaret d'Hiver à Limoges: aller simple pour le Far West !

Pour son sixième spectacle, le Cabaret d'Hiver, installé Place des Casseaux à Limoges, emmène ses spectateurs au Far West. Entre théâtre et cirque, les artistes vous narrent l'histoire d'un western un peu loufoque dans leur nouvelle création : Cold Colt

Limoges, France

Depuis le 20 décembre le Cabaret d'Hiver s'est installé sur la place des Casseaux. Pour ce sixième spectacle les artistes ont décidé d'emmener leurs spectateurs au Far West. Entre théatre, musique et cirque ils vous racontent l'histoire poétique, drôle et loufoque d'un braquage de banque dans la ville de Chicken Town.

Un western poétique mais loufoque

Cette nouvelle création, "Cold Colt", reprend tous les codes d'un western : un shérif, un banquier, une veuve, des mexicains ou encore un patron de saloon pour les personnages.Un braquage de banque, des bagarres, des règlements de comptes côté scénario. " _C'est l'histoire d'un village du far west où il y a un braquage de banque et on va tenter de retrouver les coupables"_explique Anselmo Aguilar, l'un des artistes.

La sacré aventure d'une bande d'amis

Ils sont une quinzaine d'artistes sur scène pour faire vivre cette histoire, chacun à sa manière, chacun via son art. Car la magie du Cabaret d'Hiver c'est cette capacité à mélanger la musique, le théâtre et le cirque comme le détaille Anselmo Aguilar "On peut voir des ombres chinoises, du hula-hoop, du monocycle, de la danse, des acrobaties, de la voltige" . Le spectacle a nécessité plusieurs mois de préparation entre son élaboration, la création du décor, les répétitions. "Une sacré aventure" résume Fred, qui joue le rôle du Shérif. Lui est là depuis six ans, ce n'est pas le cas de tous mais derrière les sourires de la quinzaine d'artistes une seule motivation: se faire plaisir entre amis en partageant sur scène leurs univers respectifs.

Chaque soir ils sont une quinzaine à monter sur scène pour faire voyager leurs spectateurs dans la ville de Chicken Town © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Simple et efficace

C'est ce mélange si particulier qui plaît à Fleur, venue en famille. C'est la troisième année qu'elle vient. Elle n'est jamais déçue. "Il y a des choses très sympas pour les enfants comme pour les adultes. Les numéros sont simples, ça ne cherche pas à en mettre plein la vue et c'est très chouette". Mais Fleur apprécie surtout l'ambiance, la proximité avec des artistes qu'elle retrouve d'année en année. "On est au bord de la scène, les artistes viennent nous parler. Il y a un rapport entre eux et nous qui est vraiment sympa !" confie-t-elle tout en avouant avoir un petit faible pour les numéros de Hula Hoop.

Un spectacle qui parle à tous de 7 à 77 ans

_"C'est simple mais efficace"avoue Camille, jeune adolescente elle aussi bluffée par le numéro de cerceaux. C'est la première fois qu'elle se rend sous le chapiteau. Elle découvre tout autant le spectacle que l'univers de ce groupe d'artistes. "Les décors et les costumes mettent toute de suite dans le thème" explique-t-elle. Mais la magie du Cabaret d'Hiver opère aussi sur les plus âgés comme Marie-Jeanne "J'aime beaucoup la bagarre au début avec toutes les pirouettes ! Ca permet d'être un peu décalé, de retomber en enfance et ça ne peut pas faire de mal"_plaisante-t-elle.

Le Cabaret d'Hiver mèle théâtre et arts du cirque comme les acrobaties et jeux d'équilibre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Mais à entendre les habitués, et ceux qui sont entrés sous le chapiteau pour la toute première fois ce dimanche, le petit plus du Cabaret d'Hiver c'est indéniablement la musique, qui accompagne en direct ce western poétique mais complètement loufoque !

Informations:Le Cabaret d'Hiver se poursuit jusqu'au 13 janvier, tous les soirs ( sauf le lundi) à 20h30. Réservations au 07.73.38.02.73.

Tarifs : 12 à 16 euros.