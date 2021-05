Cabaret des libertés : pour le 1er mai, les artistes creusois se déconfinent à Guéret

Environ 80 habitants et artistes se sont réunis samedi à Guéret pour une scène ouverte. Ce "cabaret des libertés" a été organisé en soutien au monde culturel, à l'arrêt depuis un an, et qui se prépare au déconfinement du 19 mai.

Le 1er mai a rassemblé environ 200 personnes en Creuse. La manifestation traditionnelle s'est déroulée samedi matin à Guéret, et elle s'est poursuivie par un "cabaret des libertés" avec 80 manifestants en soutien à l'art et la culture. Une dizaine d'artistes creusois ont participé à une scène ouverte pour présenter leurs sketchs, leurs textes, leurs poèmes ou leur musique.

Etienne et sa fille se sont inscrits. Lui, à la guitare, elle à l'accordéon. Cet intermittent du spectacle habite Chénérailles. Il attend avec impatience le déconfinement de la culture le 19 mai, mais pour les artistes les annonces du président ne règlent pas tout en un claquement de doigts : "Il faut encore que les mairies, les institutions et festivals se mettent à reprogrammer. Dans les compagnies avec qui je bosse, les téléphones ne sonnent pas excessivement, les gens sont frileux et attendent de voir les conditions d'accueil. Je travaille dans la rue. S'il y a un protocole pour compter les gens, des jauges réduites, des tests à l'entrée, des passeports sanitaires... ça crée des conditions compliquées."

En tant qu'intermittent du spectacle, il a bénéficié de l'année blanche. Il espère que la mesure sera reconduite cette année : "Les petites compagnies ont très peu d'aides. Je n'ai pas fait d'heures depuis un an, je n'ai aucune date prévue, il y a des options mais ce ne sont que des plans sur la comète."

Rouvrir, oui, mais dans quelles conditions ?

Jessica, membre du collectif Stop Loi Sécurité globale qui manifeste tous les samedis à Guéret et a organisé ce "cabaret", a chanté deux chansons avec son groupe Sans contexte. "On est ravis de voir des gens venir des quatre coins du département. La culture et l'art sont à l'arrêt depuis des mois, on nous dit que ça reprend le 19 mai mais une tournée, un calendrier ne se remplissent pas en quinze jours."

Pierre, artiste plasticien, "ne comprend pas pourquoi les espaces culturels ont fermé alors qu'ils ne sont pas les plus dangereux". Marie, comédienne qui habite Boussac-Bourg, poursuit : "C'est une manifestation de contestation. Nous nous préparons à rouvrir les lieux mais certains spectacles se font en salle. dans notre théâtre, si on suit toutes les conditions de distance, on risque de ne pas avoir beaucoup de monde..."

Parmi les spectateurs, un jeune Guérétois qui passait par hasard et qui s'est arrêté un long moment pour écouter les artistes : "Ça fait du bien en ces temps difficile d'avoir un peu de musique dans la rue !"'