Grenoble, France

La vingtième édition du Cabaret Frappé se déroule au Jardin de ville à Grenoble du 16 au 21 juillet 2018. Tous les concerts et les animations sont totalement gratuits, sans réservation. Les animations sur scène se déroulent, la plupart des jours, de 19h à minuit environ. Découvrez ci-dessous la sélection France Bleu pour découvrir et profiter de chaque soirée du festival.

Jetez une oreille à notre sélection

Faites défiler les titres ci-dessous.

Lundi 16 juillet - 22h30 - Cabdzi × Blier

Cabadzi, c'est un groupe fondé en 2009, par Olivier Garnier et Victorien Bitaudeau. Pour leur tournée cette année, ils sont allés puiser dans le cinéma de Bertrand Blier, répliques et dialogues, le tout mêlé à des rythmes urbains, hip hop et électro., c'est un groupe fondé en 2009, par Olivier Garnier et Victorien Bitaudeau. Pour leur tournée cette année, ils sont allés puiser dans le cinéma de Bertrand Blier, répliques et dialogues, le tout mêlé à des rythmes urbains, hip hop et électro.

• Site officiel • Facebook • Instagram • Twitter • Youtube •

- © Cabadzi

Mardi 17 juillet - 19h - Deyosan

Deyosan, c'est un groupe de trois Grenoblois : Benjamin Nectoux, Manuel Amadei-Giuseppi et Jonathan de Lamaëstre. Ils définissent leur musique comme "dub électro oriental", un mélange de musiques du monde et musiques électroniques. Entre leurs mains, outre des machines électroniques, ils jouent clarinette, sitar ou batterie.

• Site officiel • Facebook • Youtube • Soundcloud •

- © Deyosan

Mardi 17 juillet - 22h30 - Gnawa Diffusion

Gnawa Diffusion est un groupe mythique grenoblois composé de dix personnes. Leurs sons sont teintés de raggae, rock, électro, des chœurs et percussions orientales, mêlés de banjo et autres instruments à cordes. Les textes sont en anglais, français ou arabe. Bon voyage !

• Facebook • Maison de disque •

- © Gnawa Diffusion / Hicham Laabd

Mercredi 18 juillet - 19h - La Marine

Ils sont tous trois grenoblois : Christophe, Yann, Alban forment La Marine. Leurs sonorités sont pop et électroniques. Les mélodies sont douces, aériennes. Faites-vous une idée avec "Silence, silence", à écouter ci-dessous.

• Facebook •

- © La Marine

Mercredi 18 juillet - 21h - Clément Bazin

Clément Bazin repense joue une musique électro mêlée des percussions du steeldrum, un tambour d'acier concave. Avec des rythmes, pop, des mélodies tropicales, urbaines, Clément Bazin tord les voix. Ses morceaux sont chauds, entraînants, entrent facilement en tête. Tiens, on fait le test ? Écoutez "Just Wanna Know", et vous nous direz.

• Facebook •

- © Clément Bazin

Jeudi 19 juillet - 22h15 - H-Burns

H-Burns est presque un local de l'étape, originaire de Romans-sur-Isère. Ses morceaux pop et rock sont mélancolique. Son dernier album "Kid We Own The Summer" est impeccable, un beau grain de voix, un peu de spleen et beaucoup de douceur.

• Site officiel • Facebook • Twitter • Youtube • Soundcloud •

- © La Belle Électrique

Vendredi 20 juillet - 20h30 - Flèche Love

Elle se lance seule. Vous la connaissez peut-être comme la voix du groupe Kadebostany et le titre "Castle In The Snow". Elle a récemment collaboré avec Rone sur le morceau "Umusuna". Pop, électro, urbain, rap, jazz, ne manquez surtout pas Flèche Love.

• Facebook •

- © Roberto Greco / Flèche Love

Samedi 21 juillet - 21h - Mélissa Laveaux

Melissa Laveaux est connue pour ses mélodies pop, blues et folk, son grain de voix. Née à Montréal en 1985 de parents haïtiens, elle a grandi à Ottawa, la capitale fédérale du Canada, et vit aujourd'hui en France. Elle compose et chante en anglais, français, et créole.

• Facebook • Twitter •

- © Melissa Laveaux

Le plan du festival au Jardin de ville

- © Cabaret Frappé / Ville de Grenoble

L'affiche de l'édition 2018 du festival

- © Cabaret Frappé / Ville de Grenoble

Suivre le Cabaret Frappé