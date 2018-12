Cabaret Vert : Orelsan, IAM, Bernard Lavilliers ou encore Patti Smith sont annoncés

Charleville-Mézières, France

Dès le premier jour de festival, le jeudi 22 août, les scènes du Cabaret Vert à Charleville-Mézières (Ardennes) devraient trembler avec la présence de Prophets of Rage. Un groupe issu formé en réaction à l'élection de Donald Trump. Ce all-star band compte dans ses rangs des membres de Rage Against the Machine, de Public Enemy et de Cypress Hill.

Egalement programmés le jeudi, le groupe IAM, le rappeur Orelsan, les Américains Twenty one pilots qui cumulent à eux seuls un milliard et demi de vues sur Youtube, ou encore Patti Smith. La chanteuse sera présente en voisine puisqu'elle a acheté il y a quelques années une maison ayant appartenu à la famille du poète Rimbaud, dans la commune ardennaise de Roche.

Vendredi 23 août, la chanteuse belge de 23 ans Angèle se produira sur scène alors que son frère, Roméo Elvis, aura joué la veille.

Suivront, le samedi 24, la Djette Nina Kraviz et Ziggy Marley, fils de Bob Marley.

Enfin le nom de Bernard Lavilliers avait fuité il y a quelques jours, il est désormais confirmé par les organisateurs du Cabaret Vert. Le chanteur sera sur la scène du festival le dimanche 25 août. Tout comme Gaëtan Roussel, ex-leader du groupe Louise Attaque.

La billetterie du festival est d'ores et déjà ouverte sur le site du Cabaret Vert. Le prix de la journée du jeudi passe de 39 à 49 euros. Les tarifs du vendredi et du samedi restent à 39 euros. En revanche le dimanche passe de 7 à 15 euros. Le Pass 4 jours augmente également, de 99 à 119 euros.