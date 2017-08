Cabaret Vert : cap sur les 100 000 !

Justice, Cypress Hill, Korn, Jain, Flume, Franz Ferdinand, London Grammar, Catherine Ringer, The Kills, Vald, Petit Biscuit, Fishbach et bien d'autres vont se succéder au Cabaret Vert de samedi à dimanche à Charleville-Mézières. Cette année, le festival peut accueillir jusqu'à 100 000 spectateurs.

Après une édition record à 94 000 spectateurs en 2016, le Cabaret Vert a élargi sa jauge. 100 000 billets sont en vente pour les 48 concerts programmés en quatre jours de festival. Ouverture des portes ce jeudi à 17h au square Bayard de Charleville-Mézières.

Objectif : 100 000 spectateurs ?

Battre un nouveau record de fréquentation n'est pas un objectif affiché par les organisateurs de l'association Flap. "Après, si on les atteint, on ne va pas cracher dessus", admet Julien Sauvage. "On se dit qu'on y arrivera probablement. Peut-être pas cette année, mais assez rapidement"

C'est le jeudi qui va décider si on fait 90 000 ou 100 000" — Julien Sauvage, directeur du Cabaret Vert

Julien Sauvage, directeur du Cabaret Vert © Radio France - Alexandre Blanc

Avec plus de 77 000 billets vendus le 19 août, la billetterie enregistre pourtant une avance de 12 % des ventes par rapport à l'édition record de 2016. Mais les concerts du jeudi ne feront peut-être pas le plein. "On est un peu à la traîne", reconnaît Julien Sauvage. "Même si, d'un point de vue financier, la programmation du jeudi n'a jamais été aussi grosse, on se rend compte que Cypress Hill, London Grammar et Flume sont peut-être un petit peu moins connus que ne pouvait l'être Indochine l'année dernière".

L'édition 2017 : un entre-deux

L'association organisatrice Flap ne se fixe pas d'objectifs chiffrés pour l'édition 2017. L'enjeu est plutôt de reconduire l'édition 2016 avec quelques améliorations et de s'assurer de la solidité des fondations de l'évènement. Si le pari est réussi, Flap envisage de rebondir sur de nouveaux projets d'envergure au sein du festival et au-delà.

La grande scène Zanzibar du Cabaret Vert 2017 © Radio France - Alexandre Blanc

Mettre en place une troisième scène pourrait être une évolution future du festival" — Julien Sauvage, directeur du Cabaret Vert

Le Cabaret Vert pourrait prochainement accueillir une troisième scène. "J'ai l'impression que le oui l'emporte dans l'équipe", atteste Julien Sauvage. Le directeur du festival pèse le pour et le contre. La nouveauté, la plus grande densité de programmation, la possibilité de faire jouer davantage de groupes locaux figurent dans la colonne des plus. L'aspect négatif, c'est l'impossibilité pour les festivaliers d'assister à l'ensemble des concerts car les concerts de l'éventuel troisième plateau se produiraient en même temps que ceux de la grande scène du Zanzibar ou de la "petite" scène des Illuminations.

Au-delà du Cabaret Vert, l'ambition de Flap est de se mettre au service du développement local. L'année dernière, l'association a pris le temps de réfléchir à des pistes. 300 projets sont sur la table. L'équipe en conservera une centaine à l'issue du festival et les soumettra à ses adhérents. L'idée est de définir une quinzaine de priorités sur lesquelles travailler afin de mener à bien un à cinq projets.

La friche Deville © Radio France - Alexandre Blanc

L'idée la plus ambitieuse serait d'investir la friche de l'usine Deville et d'en faire un quartier alternatif, dédié au développement local et durable, d'y accueillir des associations et des entreprises innovantes. D'en faire un lieu créatif comparable à l'écosystème bordelais Darwin. En plein coeur de Charleville-Mézières, les 6 hectares en bord de Meuse du fabricant de poêles liquidé en juin 2016 appartiennent au Conseil départemental des Ardennes. À ce stade, la collectivité n'a pas tranché sur le devenir du site.