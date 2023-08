Cabaret Vert : laissez la voiture au garage pour profiter du festival !

C'est le coup d'envoi ce mercredi du Cabaret Vert, le premier festival de musique du Grand Est. Il veut s'inscrire dans le développement durable et limiter son impact carbone. Pour ça, les organisateurs invitent les festivaliers à utiliser les mobilités douces et autres transports en commun.

ⓘ Publicité

Le vélo, le train...

On peut par exemple prendre son vélo. Vous trouverez, à l'entrée du festival, un site sécurisé pour déposer votre deux-roues, ouvert dès 10h le matin et jusqu'à la fermeture chaque soir.

Autre possibilité pour venir au Cabaret Vert : le train. Vous pourrez profiter du billet retour à un euro pour tout achat d'un billet TER aller en provenance de n'importe quelle gare du Grand-Est ou bien de celle de Paris Est. La gare de Charleville-mézières est ensuite à un quart d'heure à pieds du site du festival.

... ou le bus !

Enfin pour éviter la voiture, vous avez les bus, avec des navettes gratuites qui vous permettront de rentrer au nord ou au sud de Charleville après les concerts, mais aussi une ligne entre Sedan et Charleville. Vous arriverez pour l'ouverture et repartirez à la fermeture pour dix euros l'aller-retour. Et pour tous ceux qui arrivent de plus loin, le festival met en place cette année, pour la première fois, des lignes de bus aller-retour depuis Paris, Lille, Metz, Nancy, Bruxelles, Charleroi et Couvin pour des tarifs qui vont de 25 à 50 euros.