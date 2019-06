Cadeau exceptionnel France Bleu Berry : le magnifique livre-hommage "Johnny Halliday" remporté par une auditrice du Cher

Et la gagnante est...Florence Maréchal de Marmagne dans le Cher ! Cette fidèle auditrice a remporté le grand jeu France Bleu Berry cette semaine. Le cadeau est exceptionnel : le livre hommage collector "Johnny Hallyday" !

De gauche à droite : Sandrine Le Léannec, agent de gestion à France Bleu Berry, notre gagnante Florence Maréchal et Pascal Carré, directeur de France Bleu Berry

Châteauroux, France

" Ravie, super contente ! " Florence Maréchal, qui habite Marmagne dans le Cher, n'en revient toujours pas d'avoir gagné au grand jeu de France Bleu Berry cette semaine. Et le gros lot (près de 500 euros !) porte particuliérement bien son nom : il s'agit du magnifique livre hommage à Johnny Hallyday !

Livre Hommage "Johnny Hallyday"

7 kilos de souvenirs inoubliables, une couverture en métal collector Rock’n’Roll ! C’est le mot qui a bien sûr donné vie à ce livre, et à sa couverture en métal collector. Comment pouvait-on imaginer la couverture autrement ? Un clin d’œil évident aux innombrables tenues métallisées de Johnny, à ses bijoux, ses motos chromées et à l’esprit du rock’n’roll en général. En réflexion depuis le printemps 2017, la conception de cet ouvrage, hommage au « boss » du rock français est une grande fierté pour les travailleurs de l’Imprimerie Solidaire de Martigné-sur-Mayenne.

Johnny, c’est une voix incroyable. Un amour immense de son public. Une vie marquée par le rythme effréné du Rock’n’Roll. Johnny, ce sont aussi des millions de clichés collectés par des photographes de talent, qui ont su capter ses moments de gloire, sa fragilité, la puissance de ses chansons, et sa reconnaissance pour des fans de plusieurs générations.



Livre Hommage "Johnny Hallyday"

Pour créer ce livre collector de 130 pages, qui va désormais accompagner notre grande gagnante Florence, la sélection a été minutieuse : en résulte une mise en page inédite avec les plus beaux clichés pris par une centaine de photographes, ayant suivi Johnny dans les instants clés de sa vie. Sur la route, sur scène, avec sa famille et ses amours, sur les plateaux TV et dans les rues d’Hollywood…

Un livre exceptionnel aux dimensions Rock'n Roll !!!

Couverture en métal

Format incroyable 55 x 32 cm

130 pages des plus belles photos de Johnny

Fabriqué en France, dans la première Imprimerie Solidaire d’Europe (80% de travailleurs en situation de handicap) située en Mayenne

D’une valeur de 495€

Lorsque notre gagnante Florence Maréchal est venue récupérer son magnifique cadeau ce vendredi soir, évidemment le personnel de France Bleu Berry a voulu immortaliser l'instant avec la chanceuse, à commencer par le directeur de la station Pascal Carré, qui aurait bien aimé jouer cette semaine...mais ce n'était pas possible ! "Dommage ! Et oui Pascal, le livre, c'est pour Florence !"