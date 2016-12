Cadeaux de Noël à Dijon : et pourquoi pas un panier culturel ?

Dans le quartier des Grésilles à Dijon, la Coursive Boutaric est un regroupement d'entreprises culturelles et créatives fondé en 2010. Il a eu l'idée de créer un panier culturel, en vente pour Noël.

C'est un sac en toile sérigraphiée, dans lequel on a glissé un passeport permettant d'assister à un spectacle, choisi parmi l'abondante offre locale, et de participer à un atelier de pratique artistique. On y trouve aussi des surprises, précise Aurélie Miller, chargée de développement à la Coursive Boutaric. L’Opéra de Dijon propose ainsi des réductions sur ses spectacles.

Les enfants ne sont pas oubliés

Pour que l'offre soit complète, le jeune public n'a pas été oublié, avec un panier spécialement dédié aux petits à partir de quatre ans. Ils se voient proposer un spectacle à la Minoterie, et un atelier au choix, photo, radio, ou sérigraphie.

le panier culturel de la Coursive Boutaric est en vente sur internet au prix de 28 euros pour la sélection enfants, ou 30 euros pour les adultes. www.la-coursive.fr