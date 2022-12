Caen cherche son "œuvre iconique" pour célébrer son millénaire

La ville de Caen prépare les célébrations de son millénaire en 2025. "C'est en 1025 qu'apparaît pour la première fois à notre connaissance le nom de la ville de Caen dans un document officiel", explique le maire Joël Bruneau. L'objectif de ces futurs festivités sera de "montrer les atouts de la ville normande, de se projeter vers l'avenir et non de faire preuve de Nostalgie."

Un Groupement d'intérêt public (G.I.P) va voir le jour le 15 décembre prochain. Il va réunir les collectivités, la CCI, l'Université pour organiser les festivités de 2025. Et le budget prévu autour de ces célébrations s'échelonne entre 10 et 15 millions d'euros "hors réalisation durable"

L'un des trois grands axes que la ville de Caen veut décliner durant cette année 2025 aura pour vocation d'inscrire le Millénaire dans le temps long "en créant le patrimoine de demain." L'un des plus emblématiques est la construction d'une Tour de 17 étages surplombée d'une salle panoramique et imaginée comme le "101e clocher de Caen". Le projet sera présenté ce lundi en conseil municipal.

Mais la ville souhaite aussi se doter d'une œuvre iconique un peu à l'image de la Catène de containers bâti pour les 500 ans du Havre.

"Je l'imaginerai comme quelque chose de très haut, assez volumineux, qui interroge l'esprit"

"L'idée, c'est que les célébrations ne se terminent pas en 2025 et que l'on soit moins sur un point d'arrivée que sur un point de départ en terme de dynamique, de notoriété, explique Gabin Maugard. Le plus jeune conseiller municipal de Caen est en charge de l'organisation du Millénaire. C'est ce qui nous pousse à imaginer qu'il reste une forme de patrimoine matérielle durable. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit une œuvre singulière, qui parle de Caen et qui est spécifique à la ville. Je l'imaginerai comme quelque chose de très haut, assez volumineux, qui interroge l'esprit. Beau peut-être ou peut-être pas mais qui pose des questions et qui soit situé probablement sur l'axe maritime."

Et de poursuivre : "On a déjà beaucoup de symbole mais c'est l'occasion d'investir sur quelque chose de nouveau qui allie l'histoire et la modernité là où le château nous raconte peut-être notre Histoire d'hier et nous pousse à réfléchir à demain. C'est de proposer aux visiteurs des œuvres contemporaines qui sont en phase avec les débats de nos jours."

Une fois le GIE constitué et les contraintes administratives levées, une commande devrait être lancé début 2023 pour proposer des premières esquisses aux caennais fin 2023 "sauf à ce que l'on garde la surprise peut-être" ajoute malicieusement Gabin Maugard.