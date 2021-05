Caen : les premiers spectateurs de retour dans les salles de cinéma

Ce mercredi c'était à nouveau le jour des sorties. Les cinémas ont pu accueillir leurs premiers spectateurs depuis plus de six mois. À Caen (Calvados) ça n'était pas la ruée au Pathé des rives de l'Orne, mais les cinéphiles étaient là pour le premier jour.

Patrice et son épouse n'ont pas chômé ce mercredi. Pour ce grand jour de réouverture, ils ont passé la journée dehors : "On a commencé par le restaurant, après on a fait quelques magasins et le cinéma. C'est comme quelqu'un qui est libéré de prison, il a vraiment envie de tout ce qu'il y a dehors !"

Pas un moment d'hésitation devant les affiches, ils savent déjà ce qu'ils veulent voir. Ce sera "Adieu, les cons", le dernier long-métrage d'Albert Dupontel, sorti en octobre. "On n'a pas eu l'occasion d'y aller avant le confinement, donc là on s'est précipité", dit Patrice.

On ne savait même plus quoi regarder sur Netflix tellement c'était long !", Maëlys, jeune cinéphile

Les salles obscures ont manqué aux cinéphiles. Maëlys et Kévin ont pourtant regardé beaucoup de films chez eux, pendant le confinement. "C'était Netflix et puis les films du soir qui passaient à la télé. À la fin, on ne savait même plus quoi regarder sur Netflix tellement c'était long", souffle Maëlys.

Mais le film chez soi et le film au cinéma, ça n'a rien à voir, explique la jeune femme. "Au cinéma on est vraiment plongé dans le noir et même le son n'est pas du tout pareil qu'à la maison". Ils iront voir Mandibules, le nouveau film de Quentin Dupieux, dont ils ont déjà eu le temps de voir la bande annonce plusieurs fois.