Cahors célèbre les 900 ans de sa cathédrale

Plus de 60 animations sont prévues à partir de ce mardi et jusqu'au 8 décembre pour célébrer les 900 ans de la cathédrale de Cahors, dans le Lot. Le retour de la Sainte-Coiffe dans la cathédrale sera un temps fort des festivités les 27 avril prochain.

Cahors, France

"La cathédrale Saint-Etienne date du XIIème sicèle. Le Pape Calixte II est venu consacrer le maître autel en 1119. C'est pour cela qu'on a choisi cette date pour le 900e anniversaire" raconte Sylvain Ginier, le coordinateur des festivités. Mais la construction a été beaucoup plus longue avant et même après cette date. Cette cathédrale n'a cessé de se transformer. Les coupoles typiques de l'art roman du sud de la France ont été construites au XIIème siècle, le portail nord avec ses fines sculptures qui rappellent celles de Conques ont suivi. Puis le clocher est apparu au XIVème siècle et le cloître au XVIème. Même au cours des dernières années, la cathédrale a accueilli de nouveaux vitraux, "signe qu'elle vit et évolue encore au XXIème siècle" pour Sylvain Ginier.

Une procession derrière la Sainte-Coiffe du Christ

L'autre particularité de cet édifice, c'est la présence de la Sainte-Coiffe, un linge mortuaire qui aurait servi à recouvrir le visage du Christ après sa mise au tombeau. "Au cours des festivités du 900e anniversaire, cette relique va être replacée dans la chapelle où elle était à l'origine, après avoir passé des années à l'abris" explique le coordinateur des festivités. Il y aura une procession dans les rues de la ville le 27 avril derrière cette Sainte-Coiffe. Cette procession sera l'un des temps forts du 900ème anniversaire.

Nombreux événements

Autres événements notables : la soirée d'ouverture ce mardi 12 mars va proposer à partir de 19h un spectacle en lumière et en musique à l'intérieur de la cathédrale. La grande fête anniversaire se tiendra, elle, le 27 juillet, et pendant toute l'année, les visiteurs pourront suivre des visites, découvrir des expositions et participer à des rencontres spirituelles. Il y aura également une série d'événements tournés vers l'histoire de la cathédrale entre le mois de juin et le mois d’août, avec par exemple un temps consacré aux bâtisseurs de cathédrales les 8 et 9 juin.

Les organisateurs espèrent attirer beaucoup de visiteurs. "Nous avons eu des articles en Italie, en Pologne et on a reçu un appel d'un tour opérateur de New York !" raconte Sylvain Ginier.