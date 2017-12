Calais retrouve ses Feux d'hiver ! Un rendez-vous culturel, créé et organisé par la scène nationale de la ville, le Channel, et qui s'était interrompu en 2009, faute d'argent. Il a été rallumé cette année pour une 7e édition attendue, notamment grâce au soutien de la région.

Un événement dont la recette reste la même, huit ans après : faire vivre Calais et ses familles pendant cinq jours au rythme des spectacles, illuminations et autres représentations entre Noël et le jour de l'An, une période souvent bien calme. C'est le concept des Feux d'hiver de Calais, qui reviennent 8 ans après leur interruption.

Chaque heure, un spectacle est proposé aux visiteurs sous le chapiteau. En plus de proposer des représentations payantes et libres, les Feux d'hiver ont cette particularité d'accueillir le visiteur dès l'aube, les premiers spectacles commencent à 7h30 pour les plus courageux, jusqu'à 22h30, parfois plus tard pour les dernières représentations.

De 13h à 18h, un spectacle, dont l'entrée est libre, est proposé toutes les heures sous le chapiteau du Channel. © Radio France - Camille Marigaux

C'est "un petit village autonome", comme le décrit Francis Peduzzi, le directeur du Channel.

"Ici, les pleurs d'un enfants ne gêne personne, car ça fait un peu partie du décor"

Pour lui "les Feux d'hiver sont sans doute la manifestation la plus intéressante du Channel", celle dont il est "le plus fier". Sa recette, comme il aime à le rappeler, reste de faire venir les familles, avec les poussettes et tout ce qui va avec, car c'est aussi ça, l'esprit des Feux d'hiver. "Ici, les pleurs d'un enfants ne gêne personne, car ça fait un peu partie du décor".

Le manège Carré Sénart, petit nouveau des Feux d'hiver

Pendant ces Feux d'hiver, on croise aussi un sculpteur de glace, des artistes de cirque, une chorale ou encore de la cuisine de rue. Sans oublier feux d'artifice et autres illuminations qui attendent les visiteurs dès la tombée de la nuit. Des visiteurs qui devraient être nombreux ce week-end du nouvel an. Au 2e jour de l'évènement, plus de 9000 billets avaient déjà été vendus pour les spectacles payants.

Un bison, des poissons et des insectes plutôt bizarres : le manège Carré Sénart est une animation particulièrement appréciée par les plus petits. © Radio France - Camille Marigaux

L'une des nouveautés pour le retour de l’événement, c'est le manège Carré Sénart, créé par l'artiste François Delarozière, de la compagnie la Machine. Avec ses bestioles étranges, il est ouvert dès 11h du matin. Il restera d'ailleurs au Channel jusqu'au mois d'août 2018.

La billetterie est ouverte tous les jours de l’événement de 10h à 20h30. 3,50€ pour les spectacles payants. Réservations par internet possibles sur le site du Channel : http://lechannel\.fr. Renseignements au 03 21 46 77 10.