Calais : pendant le confinement, des jeunes créent "radio couvre-feu"

A Calais, dans la vie, Thibault est technicien du son. Il a vu les salles de spectacle fermer une a à une, pour cause de coronavirus. Et il s'est retrouvé privé de travail. Il a donc décidé de prendre d’assaut le web et de lancer Radio couvre-feu.

"Je voulais préserver une dynamique culturelle, explique le jeune homme. Je voulais qu'il y ait encore une proposition musicale."

C'est un support pour tous les artistes locaux, pour qu'ils puissent s'exprimer et que nous, nous puissions les entendre.

Une heure d’émission est proposée, entre 18 et 19h tous les soirs. Un programme conçu à partir des projets reçus des artistes. Il y a tout un travail d’écoute et de tri, raconte Pauline : "Il y a vraiment tous les types. On peut passer du reggae, du métal ou de la pop. Il n'y a pas de restrictions, là-dessus."

Soirées spéciales, le samedi

"Nous proposons aussi des soirées spéciales, non musicales, le samedi, poursuit Pauline. C'est de l'expression libre, avec pour but de partager autre chose, comme des lectures, des poèmes, des podcasts, du slam... des choses un peu différentes de ce qu'on partage la semaine."

Radio couvre-feu a également proposé des émissions pour les enfants, avec des comptines. Une radio qui restera éphémère, le temps de confinement. Une heure de programme quotidien, en direct, nécessite un gros travail de préparation incompatible avec une activité professionnelle.

Pour contacter Radio couvre-feu : radio.couvre.feu@gmail.com