Calendrier de réouverture : les salles de sport craignent de rouvrir en dernier

Les salles de sport lancent un cri d’alarme. Alors que le gouvernement planche sur un calendrier de réouverture des lieux fermés (bars, restaurants, lieux culturels), les salles de sport redoutent d’être les dernières à rouvrir.

Après un an de pandémie, les coachs sportifs se sont habitués à faire cours en visio, mais vivement la réouverture, soupire Caro Monica, coach sportive chez Neoness : "Ça me manque vraiment, de mettre la musique à fond et de voir tout le monde kiffer le moment présent !"

Depuis presque un an, Caro Monica et son collègue Maxime se contentent de donner des cours en live, à distance. Aucun élève en chair et en os et toujours pas de date de réouverture. Malgré cela, Maxime s'efforce de garder le sourire : "Si je ne suis pas capable en tant que coach sportif de le faire, personne va y arriver donc je me mets un coup de pied aux fesses le matin pour me dire 'allez, il faut que tu le fasses !'."

Un mini studio télé pour améliorer les cours en visio

Pour garder un lien avec les abonnés, le groupe Neoness a professionnalisé ses séances en visio. Un mini studio télé a été installé dans l'un des espaces de la salle Neoness du 19e arrondissement de Paris avec micros-casques et caméras haute définition, actionnées depuis la régie par Jason, réalisateur : "Il y a quatre caméras en tout et en fonction des mouvements, je les actionne pour que ce soit le plus simple et le plus pédagogique possible !"

Coût de ces équipements : 200.000 euros. Ils ont bien permis de ramener quelques nouveaux clients mais ils n'empêchent pas l'érosion globale des abonnements, explique Marine Baudin, responsable du développement des activités en ligne chez Neoness : "On ne s'en sort pas si mal, on peut toucher des gens éloignés géographiquement de nos salles mais on a tout de même perdu 40% de notre base clients."

Pour garder la forme et le moral dans le contexte actuel, il est urgent que les salles de sport rouvrent, rappellent les syndicats, et pourtant, "on a cette impression de ne pas être le secteur le plus écouté et le plus influent", reconnaît Marine Baudin. "Il y a eu beaucoup de protocoles mis en place dans les salles et c'est dommage de ne pas le considérer", renchérit Maxime.

"Vu le bien physique et psychologique que ça fait aux gens, ça devrait être une priorité pour l'État de rouvrir les salles", conclut le coach.

Toujours selon les syndicats, alors qu'ils demandent une réouverture en mai, il serait plutôt question du mois de juin.