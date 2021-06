Cali et Flo Delavega à l'affiche du festival éphémère Retrouv'halles à Couhé dans la Vienne

Le festival éphémère Retrouv'halles aura lieu les 23 et 24 juillet sous les halles de Couhé dans la Vienne pour remplacer la Voix du Rock annulé cette année. Au programme cette année, Cali et Flo Delavéga mais aussi le groupe poitevin Mada.

Dans la Vienne, les organisateurs de festival attendent encore avant de se réjouir pleinement. Ce lundi 21 juin, Roselyne Bachelot, la ministre de la cuture a annoncé le retour des concerts debout à partir du 30 juin. Une bonne nouvelle a priori pour les festivals de l'été, mais dans le Poitou, on reste prudent. A Couhé, le festival éphémère Retrouv'halles est prévu 23 et 24 juillet. Il va remplacer l'édition 2021 de la Voix du rock qui n'a pas pu se tenir début juin.

"On va proposer un mini-festival, un événement éphémère qui se tiendra non pas à l'abbaye de Valence en Poitou comme pour la voix du rock, mais sous les halles de Couhé. On a d'ailleurs appelé ça Retrouv'halles", Pierre Descamps, programmateur. "L'idée, c'est de créer un événement convivial familial et de faire plaisir aux gens. Qu'ils n'aient pas à faire 50km pour se faire un joli concert."

Flo Delavega, Cali mais aussi Mada

La programmation donne envie. A l'affiche on trouvera, Flo Delavéga le vendredi 23 au soir et Cali le samedi 24. Et avec eux, des groupes locaux ou d'envergure régionale comme Klone, le groupe de métal mélodique pictave et Shady Fat cats, un groupe breton de pop punk, les Topsy Torvies, de Poitiers et Mada, le groupe de la chanteuse Marghé qui a gagné The Voice.

Pour l'instant il s'agit de concerts assis sous les halles, "ca veut dire qu'en termes de jauges on est limité à 400 places maxi", explique Pierre Descamps. "Passer en concert debout, ça nous permettra d'accueillir plus de public. On passerait de 400 assis à 700 debout, ce qui n'est pas négligeable non plus en termes de finances."

Pour prendre votre place rendez-vous ici.