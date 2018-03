Perpignan, France

"Je suis vraiment très heureux", a réagi Cali après avoir reçu le prix Méditerranée Roussillon. Le chanteur a encore du mal à réaliser : "Je n'imaginais pas tout ça", confie-t-il. "J'ai écrit ce livre pour me sauver la vie et d'abord pour me faire du bien, comme mes chansons", explique-t-il. La reconnaissance du milieu littéraire catalan est donc importante pour lui. "Ce prix va être le démarrage de quelque chose de plus, un passeport pour dire que des gens ont aimé ce livre et le valident." De quoi l'encourager pour la suite : "J'attends que ça me donne encore plus de confiance pour tenter des choses."

Ré-écoutez Suivez le guide avec Cali

Au lendemain, de cette récompense, Cali est l'invité exceptionnel de France Bleu Roussillon. Pendant près d'une heure, il raconte son enfance à Vernet-Les-Bains, son besoin d'écrire et son amour du pays catalan.

Le livre de Cali : "Seuls les enfants savent aimer" © Radio France - David Rochier

Reportage dans la classe de CP/CE1 de Vernet-Les-Bains

Cali lit un extrait de son livre

Un entretien en toute intimité où se mêlent souvenirs, émotions et reportage dans l'école de Vernet-Les-Bains qui a vu grandir Cali