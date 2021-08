Voguer doucement, au fil de l'eau, sur les fleuves de Bourgogne. Quoi de plus reposant en cette période de Covid, de pass sanitaire et de tourisme sous conditions ? Au port de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), l'activité a bien repris après le creux imposé par la crise sanitaire.

"Calme et tranquille, c'est l'inverse de la ville" : le tourisme fluvial repart à Saint-Jean-de-Losne

Voguer doucement, au fil de l'eau, sur les fleuves de Bourgogne. Quoi de plus reposant en cette période de Covid, de pass sanitaire et de tourisme sous conditions ?

Le tourisme fluvial, c'est la promesse d'une vie au calme. La preuve, dans le port de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) : pas d'effervescence sur le ponton, pas beaucoup de bateaux à l'amarrage. On pourrait penser que le port est au point mort, mais c'est un trompe-l'œil ! Après quelques mois de passage à vide, la saison est bien repartie fin juin.

On pourrait penser que le port est au point mort, mais c'est un trompe-l'œil ! © Radio France - Nicolas Joly

Le tourisme sans se presser

"C'est très simple, à cette période de l'année, si notre port se vide, ça veut dire que les clients partent en navigation", explique Max Gérard, gérant d' H20, la capitainerie du port. Autour de lui, quelques embarcations semblent avoir été amarrées là il y a quelques années, de nombreux emplacements sont vides. "C'est bon signe", se réjouit-il.

Georgette, fluvio-touriste Copier

Sur les embarcations, les marins d'eau douce ne se pressent pas. Ils prennent le soleil, font quelques réparations, prévoient leurs prochaines balades. Le tourisme fluvial, c'est l'art de prendre son temps. Georgette, Suisse-Allemande, le pratique avec son mari depuis 36 ans : "Il y a beaucoup d'arrêts, le paysage et la vue changent tout le temps, c'est ça qui est sympa. On n'est pas des navigateurs de mer, c'est trop dangereux ! On est tranquille."

Le tourisme fluvial, c'est l'art de prendre son temps © Radio France - Nicolas Joly

70% de clients étrangers

Saint-Jean-de L'One, c'est 70% de clients étrangers. Linda, Galloise, est venue s'amarrer juste après le Brexit. Elle profite de la Bourgogne à son rythme. "L'environnement est calme, tranquille, c'est l'inverse de la ville. Les gens sur les bateaux sont gentils, dans le village aussi, et puis on est proche de la nature", raconte-t-elle.

Max Gérard, gérant d' H20 Copier

Si les étrangers sont si nombreux, c'est bien sûr pour les magnifiques paysages bourguignons ! Mais c'est aussi parce que le port de Saint-Jean-de-Losne est idéalement situé pour pratiquer le tourisme fluvial. "Si vous regardez la carte du réseau fluvial français, à partir de Saint-Jean-de-Losne, on a un choix énorme de navigations différentes", précise Max Gérard. Selon lui, on peut faire au moins trois circuits différents depuis le même point de départ "sans jamais passer par le même endroit".