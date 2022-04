Les organisateurs annoncent dix nouveaux artistes présents au V and B Fest de Château-Gontier-sur-Mayenne, les 26, 27 et 28 Août 2022. Parmi eux : le chanteur français Calogero, Feder et le groupe de Folk Lilly Wood and The Prick.

Calogero et neuf autres artistes annoncés au V and B Fest en Mayenne fin août

Ce sera un des évènements culturels majeurs en Mayenne cet été. Le festival de musique V and B Fest annonce ce jeudi 7 avril 2022 dix nouveaux artistes présent au domaine de la Maroutière, à Château-Gontier-sur-Mayenne.

De très beaux sont noms annoncés : le chanteur Calogero, le DJ Feder, le groupe Lilly Wood and The Prick. L'organisation annonce en revanche que le chanteur normand de Reggae Naâman ne se produira pas "pour des raisons de santé". Les autres artistes dévoilés sont : Georgio, Biga*Ranx, Mezerg, Ascendant Vierge, Dirtyphonics, Noé Preszow et Sally.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au total le festival réunira 22 artistes fin août. Le Pass 2 jours et le Pass 1 jours pour le samedi ont tous été vendus. Le Pass 3 jours est encore disponible "en très faible quantité et sera épuisé dans les jours à venir". Les Pass 1 jours vendredi et dimanche sont encore disponibles.