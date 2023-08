Calvados : Deauville au coeur des "vlogs d'aoûts" de l'influenceuse Léna Situations

Dans l'avant-dernière vidéo de Léna Situations sur Youtube exit Paris : bienvenue Deauville ! L'influenceuse Francaise aux 2 millions d'abonnés sur Youtube et 4 millions sur Instagram s'est offerte une soirée improvisée dans la ville star de la côte fleurie, dans sa série de vidéos estivales quotidiennes, les "vlogs d'août". Au début de sa vidéo, seule à Paris, elle décide de partir sur "un coup de tête", dans une destination proche de Paris, accessible en train. Ni une, ni deux, c'est donc Deauville qui retient son attention : "et si je m'ennuyais au bord de la mer, plutôt qu'ici ?", rigole t-elle dans sa vidéo. 2H15 de train plus tard, la voilà arrivée.

ⓘ Publicité

voyager seule sur un coup de tête

"C'est adorable ici. J'ai l'impression d'être en gaule"

Et c'est dans le très bel hôtel Normandy que séjourne l'influenceuse, le temps d'une nuit, face à la mer, "c'est paradisiaque", s'enthousiasme-t-elle au balcon de sa chambre d'hotel. Sur la route de la plage, elle croise des fans, qui la reconnaissent. "C'est adorable ici, j'ai l'impression d'être en gaule, ou même dans le village des stroumpfs", s'amuse -t-elle, lors de sa virée nocturne dans le centre-ville, "Bravo au maire, c'est trop beau".

"J'aimerais visiter Deauville avec un deauvillais"

Retour ensuite à sa chambre d'hôtel, après un repas, où elle raille les Deauvillais, et leur façon de porter leur polo : "Laisses moi t'imager Deauville. Quand il fait froid, nous on enfile juste les manches de notre polo. A Deauville...c'est le polo noué autour du cou. Claude va faire du golf quoi." Elle l'avoue, elle a aimé sa visite de Deauville, même si elle aimerait "visiter Deauville avec un Deauvillais." L'invitation est donc lancée...