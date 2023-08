Calvados : les parcs d'attractions ont dû faire face à une météo capricieuse cet été

A Festyland près de Caen, les visiteurs affichent toujours le sourire à une semaine de la rentrée scolaire. "On est venu en famille avec ma femme et mes enfants, et des amis", explique Ludovic originaire du secteur de Lisieux. Cette année, le parc a dû faire face à une météo capricieuse à l'instar de ce dimanche où le soleil est apparu jusqu'en début d'après-midi avant une averse de quelques minutes et un ciel nuageux jusqu'à la fin de la journée.

Malgré une météo capricieuse, les jeux d'eau ont eu du succès cet été à Festyland. © Radio France - Bradley De Souza

Un parc "familial"

Dans le plus grand parc d'attractions de Normandie, Maxime lui endosse le rôle de photographe. "Je suis déjà venu plusieurs fois. Ce parc c'est l'occasion si on a des invités par exemple de sortir un week-end, de le découvrir. C'est toujours sympa, c'est très familial", explique-t-il.

Festyland compte une trentaine d'attractions réparties sur 10 hectares. "J'ai vu qu'il y en avait derrière", montre Laurent qui était venu il y a une quinzaine d'années pour la dernière fois. "Aujourd'hui, je suis en famille, ça s'est agrandi, c'est bien. On passe toujours un bon moment", sourit-il.

Les visiteurs étrangers représentent 10% de la fréquentation du parc. © Radio France - Bradley De Souza

"Moi je suis venu à l'ouverture du parc dans les années 90 avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis là avec mes petits-enfants", s'amuse de son côté Brigitte. "Au début il n'y avait pas grand chose", se souvient-elle. Cet été, le parc d'attractions a retrouvé une forte clientèle avec les étrangers.

Le "vrai retour" des Britanniques

"L'été a été plus bon si on le prend dans sa globalité", analyse Alexandre Lair, le directeur du parc. "C'est toujours compliqué quand on est à la suite d'un record historique (2022 où sur toute l'année le parc a enregistré 250.000 visiteurs, ndlr). Si on observe cet été, on a vécu un léger tassement fin juillet à cause des intempéries et de la météo", avance le directeur du parc.

Le parc d'attractions va enregistrer environ 150.000 visiteurs cet été 2023. © Radio France - Bradley De Souza

"Si on observe le mois d'août on a eu un démarrage difficile à cause de la météo. Il nous reste encore une belle semaine. Ce mois-ci est sensible à celui d'août 2022 donc cela nous laisse penser que l'été a été plutôt bon. Je ne veux pas dire de bêtises car les chiffres ne sont pas encore solidifier mais peut-être que l'on aura 150.000 visiteurs sur l'été", poursuit Alexandre Lair, le directeur du parc.

Festyland enregistre cette année le retour des visiteurs étrangers "et plus particulièrement des visiteurs britanniques. Il nous en manquait l'année dernière en 2022 même si les visiteurs étrangers étaient déjà revenus. Cette année, on a un vrai retour de la clientèle britannique", conclut le directeur de Festyland.