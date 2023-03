Camille et Julie Berthollet pour une soirée de "Series" en musique

Camille et Julie Berthollet à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours

Plutôt que de jouer à la poupée comme la plupart des petites filles, c’est à l’âge de 2 et 3 ans que Camille et Julie ont choisi un violon et un violoncelle comme compagnon de jeu. Il faut dire que dans ce choix, elles sont été accompagnées par une maman attentionnée qui à toujours veillé sur ses 2 enfants surdouées musicalement.

Camille et Julie Berthollet , reviennent avec un nouvel album « Séries » enregistré avec l'Orchestre national d'Île-de-France sous la direction du chef Ernst van Tiel avec des arrangements signés par Matthieu Gonet.

Avec cet album « Séries » et le spectacle qui en découle, Camille et Julie Berthollet qui sont de vraies passionnées de séries réalisent un nouveau rêve qu’elles partageront avec le public, ce vendredi 24 mars à l’ Espace Malraux de Joué-lès-Tours.

Sur scène, vous serez emportés par les musiques de Mission Impossible à Game of Thrones, de la Panthère Rose à The Crown, de Amicalement vôtre, au chant révolutionnaire Bella Ciao (La Casa de Papel) et jusqu’à la toute dernière saison de Lupin.

Ne manquez pas ce concert unique ce vendredi 24 mars , à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Touraine.

Behind the Scenes of SERIES 🎬 Film & TV Music – Camille & Julie Berthollet